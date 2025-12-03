El Sevilla, a hacer puñetas: anuncia batalla judicial tras la sanción a Isaac Romero y el cierre parcial del Sánchez-Pizjuán

El club nervionense no acepta el doble castigo que le ha impuesto la severa sentencia del Comité de Disciplina de la RFEF y anuncia que, además de agotar instancias deportivas, pondrá el caso en manos de la justicia ordinaria y llegará hasta el final

El Sevilla FC lleva un miércoles de puñetas, de muchas puñetas. Este último término debe entenderse desde su acepción para describir esos también llamados 'vuelillos' de encaje blanco que los jueces lucen como remates en las mangas de sus características togas. No obstante, visto lo visto, perfectamente podría entenderse también en su sentido más coloquial; ya que el fastidio ha sido doble en las noticias que han llegado desde la Ciudad del Fútbol de Las Rozas (Madrid).

El club blanquirrojo ha visto como la lluvia de objetos que obligó a parar El Gran Derbi ha sido sancionada con un cierre parcial del Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán durante tres partidos y que sus alegaciones a la expulsión de Isaac Romero no sólo no han prosperado, sino que el lebrijano ha recibido el castigo más severo que permitía el reglamento y estará dos jornadas sin poder jugar. En la entidad no aceptan ni lo uno ni lo otro, así que prometen pelea: al tiempo que mantienen su compromiso de colaboración para identificar culpables y evitar que paguen justos por pecadores, elevarán recursos hasta agotar las instancias deportivas y dejan claro que desde ya pondrán también el caso en manos de la justicia ordinaria.

El comunicado del Sevilla FC tras la doble sanción impuesta por el Comité de Disciplina de la RFEF: a la justicia ordinaria

"Una vez conocidas las sanciones impuestas por el Comité de Disciplina de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) al Sevilla FC, tanto de cierre parcial por tres partidos del Ramón Sánchez-Pizjuán como a Isaac Romero por su expulsión, de otros dos encuentros, la entidad comunica que recurrirá ambas sanciones", ha anunciado el club neervionense en un comunicado difundido por sus medios oficiales a primera hora de la tarde de este miércoles; poco después de conocerse el fallo del juez de competición, que también impone una multa económica de 45.000 euros.

"En primer lugar, el Sevilla FC recurrirá el cierre parcial del Sánchez-Pizjuán por los hechos sucedidos en el derbi, haciéndolo tanto en instancias deportivas como ordinarias. Asimismo, también será recurrida la sanción de dos partidos impuesta a Isaac Romero por su expulsión en el encuentro", añade el escrito de la entidad nervionense, que no ha tenido mucho éxito con sus batallas judiciales de los últimos años. Si acaso aquella cautelar a Dodi Lukébakio, que no ha evitado al belga de ser sancionado este mismo curso por aquella expulsión ante Osasuna. Lo cumplirá como jugador del Benfica SL y durante su lesión.

El Sevilla FC asume que será improbable el indulto, pero buscará retrasar y reducir las sanciones todo lo posible

En la memoria colectiva quedan otros batallas inservibles para el indulto de jugadores como Loïc Badé o Pape Gueye, sin que las eviedentes pruebas videográficas valiesen para conseguir que el Comité de Apelación o el TAD rectificasen el primer fallo del juez de Competición (ahora llamado Comité de Disciplina). En su fallo de este miércoles, desestima las alegaciones del Sevilla FC para dejar en simple amarilla la expulsión por roja directa de Isaac Romero en el derbi, considerando que las imágenes demuestran que existe ese contacto sin opción de jugar el balón que describe Munuera Montero y que, por lo tanto, no se puede desacreditar el relato del acta arbitral.

Más larga se presume la batalla judicial sobre el cierre parcial del Sánchez-Pizjuán. En un precedente similar, en marzo de 2023 el Sevilla FC tuvo que cumplir un partido de cierre parcial de su estadio después de seis años de una larguísima pelea en los juzgados que también llegó hasta la justicia ordinaria y que sólo logró retrasar lo inevitable. El feudo nervionense acabó cumpliendo en un duelo liguero ante el RC Celta la clasura de los sectores N11 y N12 de la grada baja de Gol Norte después de la oleada de insultos a Sergio Ramos en un duelo ante el Real Madrid en la Copa del Rey de 2017. También por altercados en un derbi, el Atlético de Madrid recibió idéntica sanción y logró rebajar el cierre parcial de tres a un único choque, disminuyendo también la cuantía de la multa.