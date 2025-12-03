La RFEF se ceba con el Sevilla FC: de propina, tenso reencuentro con Alberola Rojas tras el duro castigo a Isaac Romero y el cierre del Sánchez-Pizjuán

Los nervionenses no conocen el triunfo en sus últimos nueve partidos -con cinco derrotas consecutivas- con el colegiado manchego, que ha sido designado para arbitrar el duelo de este jueves entre CD Extremadura y Sevilla FC en la segunda ronda de la Copa del Rey

La jornada de este miércoles en el Sevilla FC llega cargada de un aluvión de noticias de marcado carácter arbitral pues, casi de manera consecutiva, la Real Federación Española de Fútbol ha dado a conocer las consecuencias del acta de El Gran Derbi redactada por el colegiado jiennense José Luis Munuera Montero, con una expulsión de Isaac Romero que ha sido castigada con dos partidos por el Comité de Disciplina, que además ha decretado un cierre parcial de tres encuentros en el Ramón Sánchez-Pizjuán por los incidentes acaecidos en el duelo contra el Real Betis. A todo ello cabe unir el anuncio con las designaciones arbitrales para los encuentros de este jueves en la segunda ronda de la Copa del Rey, que ofrecerá un controvertido reencuentro de los nervionenses con Javier Alberola Rojas en medio de una racha de sólo una victoria en los últimos seis partidos con el manchego.

Alberola Rojas, árbitro designado para el Extremadura - Sevilla de Copa del Rey

A buen seguro, la designación del colegiado de Ciudad Real para el choque a partido único contra el CD Extremadura 1924 no habrá gustado demasiado en Eduardo Dato. El Sevilla FC ha perdido cuatro de sus seis últimos partidos con Alberola Rojas en los últimos dos años. Derrotas consecutivas ante el RCD Mallorca (1-0), en la 23/24; y con el Deportivo Alavés (2-1) y el Atlético de Madrid (4-3), en la 24/25, en la que también dirigió un duelo ante el Villarreal CF (4-2) y una victoria por 0-4 ante el Real Valladolid. En esta 25/26 dirigió el empate en Nervión contra el Elche CF (2-2). Todo ello con un saldo de 30 amonestaciones -a cinco por duelo de media- y varios episodios polémicos.

Las polémicas de Alberola Rojas en los últimos partidos que ha arbitrado al Sevilla FC

Un penalti reclamado por Rubén Vargas, por un agarrón de Ali Houary, y las explícitas quejas en zona mixta de Isaac Romero, tras ver cómo le anulaba dos goles por faltas previas, dejaron muy claro que la actuación del árbitro Javier Alberola Rojas no fue del agrado de los jugadores del Sevilla FC en esa polémica última cita contra el Elche CF disputada en el pasado mes de septiembre. En esa cita, además, tuvo un tenso encontronazo con Matías Almeyda que acabó con amarilla para el técnico.

En el Sánchez-Pizjuán tampoco se olvidan de lo que ocurrió en ese referido partido de la 23/24 en Son Moix ante el RCD Mallorca, donde Javier Alberola Rojas anuló un tanto de Adrià Pedrosa tras supuestamente golpear el balón en el codo de Youssef En-Nesyri, en posición reglamentaria, de espaldas y con el brazo pegado al cuerpo. Era el minuto 64' y Sevilla FC perdía ya por 1-0 con un gol tempranero de los bermellones. En principio, el árbitro dio el gol, pero Gil Manzano le advirtió de una posible infracción y acudió a ver la jugada a la pantalla, anulándolo después para indignación de los visitantes.