El Sevilla logra reducir la sanción de cierre parcial del Sánchez-Pizjuán y ahora busca repetir rebaja para Marcao

Como sucedió con el Mertropolitano en los tensos incidentes del último derbi Atlético - Real Madrid en feudo colchonero, el club nervionense logra reducir de manera considerable la cuantía de la multa económica y el tiempo de duración de la clausura de varios sectores de 'la Bombonera' por el lanzamiento de objetos en El Gran Derbi sevillano

El Sevilla FC prácticamente ha fijado los juzgados deportivos como segunda residencia en esta recta final de curso en la que no para de recibir castigos. Nada pudieron hacer los servicios jurídicos del club por salvar a Isaac Romero de perderse dos encuentros por su expulsión en El Gran Derbi y ahora los abogados nervionenses esperan correr mejor suerte con el recurso de alegación a los seis choques con los que ha sido penalizado Marcao Teixeira por la roja que vio el pasado día 21 de diciembre ante el Real Madrid.

De manera paralela, la entidad sigue trabajando en intentar librarse de la sentencia de cierre parcial del Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán debido a la lluvia de objetos que obligó a detener el duelo del 30 de noviembre ante el Real Betis. De momento, ya han logrado rascar una reducción de la pena; que algo es algo, y ahora buscan correr la misma suerte en los escritos elevados al Comité de Apelación por el central brasileño.

El Comité de Apelación rebaja el cierre parcial del Sánchez-Pizjuán de tres partidos a sólo uno y recorta bastante la multa económica

"El Comité de Apelación de la RFEF ha estimado parcialmente el recurso del gabinete jurídico del Sevilla FC tras la resolución del Comité de Disciplina de la RFEF, que llegó a imponer el cierre parcial de la Grada de Gol Norte durante tres partidos, además de una multa económica de 45.000 euros, por los hechos acaecidos durante el partido ante el Real Betis, de la jornada 14 de Primera División. Igualmente, Apelación considera que los hechos acaecidos deben tener catalogación de graves, y no de “muy graves”, como valoró el Comité de Disciplina", ha explicado el Sevilla FC en un comunicado remitido este lunes a través de sus canales oficiales.

En esta nota, el club informa de que "dicha sanción queda finalmente en una multa de 6.000 euros y clausura de los sectores N20, N11 y N12 del graderío bajo de Gol Norte del estadio por un partido, así como un apercibimiento de clausura total en caso de reincidencia por alteración del orden del encuentro de carácter grave". Pese a la reducción, el Sevilla FC anuncia que seguirá batallando y prepara ya un nuevo recurso que elevará al Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAD) y, como ya avanzó en su día, contempla "agotar todas las vías jurídicas posibles" recurriendo incluso a la justicia ordinaria. La pelea por este asunto se antoja bastante larga viendo los precedentes que hay al respecto.

En marzo de 2023, el Sevilla FC ya tuvo que cumplir un partido de cierre parcial de su estadio por una sanción impuesta seis años antes, en una cuita que también tuvo que dirimirse en la justicia ordinaria y que sólo logró retrasar lo inevitable. El Sánchez-Pizjuán acabó cumpliendo en un duelo liguero ante el RC Celta de Vigo el cierre de los sectores N11 y N12 de esa misma grada baja de Gol Norte después de la oleada de insultos a Sergio Ramos en un duelo ante el Real Madrid en la Copa del Rey de 2017. También por altercados en un derbi capitalino, el Atlético de Madrid recibió idéntica sanción y luego logró rebajar el cierre parcial de tres a un único choque, disminuyendo también la cuantía de la multa a las cifras obtenidas ahora por los blanquirrojos. De momento, mientras dure la contienda judicial, la sanción seguirá paralizada.

El Sevilla presenta un segundo recurso ante la durísima sanción de seis partidos impuesta a Marcao Teixeira por el Comité de Disciplina

"Del mismo modo, el gabinete jurídico del Sevilla FC también recurrirá ante Apelación la sanción de seis partidos impuesta por el Comité de Disciplina al jugador Marcao tras su expulsión en el encuentro disputado ante el Real Madrid en el Santiago Bernabéu", añade el comunicado de la entidad, que luchará por dejar en lo mínimo posible la sanción más dura que ha recibido un futbolista sevillista en su historia reciente y también el mayor número de partidos que han impuesto los comités de la RFEF en las últimas siete temporadas.