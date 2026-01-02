Apelación no rebaja el castigo de Marcao: cumplirá seis partidos de sanción

El Comité de Apelación ha escuchado las alegaciones del Sevilla Fútbol Club pero ha rechazado disminuir los seis duelos de castigo que le fueron impuestos tras su expulsión en el Santiago Bernabéu

Ni Marcao ni Almeyda estarán en el césped del Ramón Sánchez-Pizjuán este domingo ante el Levante. El técnico sevillista cumplirá su partido de sanción tras ser expulsado en el descanso en el Santiago Bernabéu y el defensa brasileño tendrá que cumplir los seis duelos de castigo que le impusieron tras no prosperar el recurso del Sevilla Fútbol Club presentado ante el Comité de Apelación.

En el partido disputado el pasado 20 de diciembre frente al Real Madrid en el Santiago Bernabéu, Marcao era expulsado en la segunda parte tras ver la segunda cartulina amarilla, siendo recogido el suceso así en el acta del colegiado Alejandro Muñiz Ruiz: "Una vez expulsado el jugador del Sevilla FC. Nº23 Marcos Do Nascimiento Teixeira, se encaró hacia mi persona a escasa distancia de mi cara de forma intimidante teniendo que ser retirado por sus compañeros. Cuando fue separado se dirigió a mí en los siguientes términos: 'Fillo da puta madre', dirigiéndose al túnel de vestuarios donde propinó una patada a un balón que había en la zona del cuarto árbitro".

El propio Matías Almeyda ha sido preguntado hoy en rueda de prensa por este hecho, y ha sido tajante al respecto. "Lo que ya está hecho no se puede modificar y no conviene hablar mucho del tema. A ningún jugador le gusta estar suspendido tanto tiempo", ha aseverado el argentino.

El razonamiento del Comité de Apelación

En su escrito, Apelación justifica la decisión de no rebajar la sanción de seis partidos de la siguiente manera. "No puede apreciarse la existencia de un error material manifiesto en el contenido del acta arbitral. Como es reiterado criterio de los órganos disciplinarios y del TAD, dicho error exige que el mismo resulte claro, evidente e incontrovertido, de forma que la realidad de los hechos quede acreditada sin margen razonable para la duda. En el presente caso, la prueba practicada no permite afirmar de manera inequívoca que el árbitro incurriera en un error al reflejar en el acta la expresión que afirma haber escuchado del jugador expulsado. Antes bien, el material probatorio aportado resulta compatible con el relato consignado, sin que de él se derive la imposibilidad o incorrección de la expresión recogida por el colegiado", explica.

"Tras analizar detenida y repetidamente la prueba videográfica aportada por el club recurrente, este Comité considera que no se desvirtúa en modo alguno el contenido del acta arbitral, cuya presunción de veracidad y principio de invariabilidad prevalecen por encima de las manifestaciones y consideraciones efectuadas por el recurrente", añade.

Al Sevilla la queda una última vía

Tras conocer el fallo del Comité de Apelación al Sevilla todavía la quedaría la opción de recurrir la sanción al TAD, el Tribunal de Arbitraje Deportivo, a apenas 48 horas para que tenga lugar el partido ante el Levante en el Ramón Sánchez-Pizjuán, fijado para este sábado a las 14:00 horas.