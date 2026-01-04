La respetuosa venganza de Carlos Álvarez: "Soy del Sevilla de toda vida pero ahora estoy feliz en el Levante"

El joven canterano nervionense volvió a su casa como estrella del Levante para dejar el sello de su indudable calidad, esa que tanto brilla por su ausencia en el Sevilla FC

Desde que apenas era un poco más alto que el balón reglamentario y sorteaba rivales con una pasmosa facilidad, todo aquel que acostumbra a asomarse por los campos de la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros Palacios advertía que Carlos Álvarez, Carlitos, iba para pelotero de los buenos. Quemó etapas a gran velocidad acumulando elogios a nivel internacional y confirmando una progresión que se vio frenada ante la falta de oportunidades en un primer equipo que entonces tenía muchísimas distancias con respecto al filial.

Ironías del destino, hoy que vive de sus canteranos -deportiva y económicamente-, ha visto volver como rival a un chaval que se fue prácticamente gratis para confirmar en el Levante UD que fue un error dejarle escapar. Ni una mala palabra ha salido de su boca. Es más, incluso ha pedido perdón por marcar. Sí ha querido remarcar que está feliz en el único lugar en el que confiaron en él para el fútbol profesional. Volver a casa, y vaya si es sevillista, a día de hoy no ronda su cabeza. Normal.

Carlos Álvarez y un regreso a casa soñado: ovación de Nervión, victoria y golazo

El canterano del Sevilla muestra su mejor versión

"Sí, la verdad que estoy muy feliz por volver a casa, pero sobre todo por la victoria del equipo. Creo que es muy importante que sumemos de tres y sobre todo en este campo que es muy complicado. Creo que todos vamos a dar un paso adelante, estamos trabajando para ello y estamos en busca de nuestra mejor versión, que así estoy seguro que vamos a estar mucho más cerca del objetivo".

Un partido especial para Carlitos, muy respetuoso sobre el Sevilla FC

"Sí, al final siempre es especial. Me he criado aquí toda la vida, les tengo un respeto enorme y qué mejor que pueda hacer un gol delante de mi familia en este campo, al que he venido tantas veces desde pequeño. La verdad que es como un sueño", ha declarado, declinando hablar de un posible regreso al Sevilla FC algún día pero sin mostrar ni un ápice de rencor por esa falta de confianza que acabó propiciando su salida al Levante a coste cero -aunque reservándose el 50 por ciento de los derechos económicos-. "¿Volver? Estoy muy feliz ahora en el Levante".

"No he celebrado el gol porque tengo un respeto inmenso, porque me he pegado 14 años aquí y porque, la verdad, que esta gente siempre se porta muy bien conmigo. Yo no puedo hablar del equipo contrario, hablo de la situación de mi equipo y nosotros estamos remando todos juntos para intentar cambiar la situación en la que estamos y creo que hoy ha sido un buen paso para empezar a coger esa línea ascendiente en el Levante", ha expuesto sin querer valorar la irregularidad del Sevilla FC pero agradeciendo los aplausos de la grada: "Que la gente te quiera siempre es un placer, pero estoy muy feliz en el Levante porque me ha dado todo el cariño del mundo".

Agradece la ovación de la afición del Sevilla

"La verdad que es ha sido un momento muy bonito. Que la gente todavía te siga teniendo cariño cuando realmente no has tenido muchos minutos con el primer equipo es buena señal. Estoy muy contento por eso y por la victoria. Da aire fresco. Era muy importante empezar así el año porque ves las cosas desde otra perspectiva. Todos confiamos en que si damos nuestra mejor versión vamos a estar mucho más cerca de poder sacarlo. Si todos damos un paso adelante, creo que lo podemos sacar".

Contento con Luis Castro y sus nuevas ideas

"Pues me quedo con la energía y con la forma de trabajo. Yo creo que también es la forma en la que él quiere ver el fútbol, que es diferente. Al final, los cambios siempre vienen bien cuando las cosas no salen. Les tengo un respeto enorme a los otros dos entrenadores que han pasado en este tiempo pero el que tenemos ahora es el nuevo y estamos con él a muerte. Estoy seguro de que vamos a hacerlo bien".