El Levante alcanza un acuerdo por la renovación de Kareem Tunde

El delantero del conjunto granota, que está disputando su primera temporada en el primer equipo, ha ampliado su vinculacion con la entidad hasta 2029, tras las buenas sensaciones que está dejando, principalmente, en este 2026

Kareem Tunde está siendo una de las sorpresas del Levante esta temporada, pero más concretamente en este arranque de año. El delantero recibió la llamada de Del Moral para debutar con el primer equipo en el encuentro de la jornada 17 de LaLiga EA Sports ante la Real Sociedad, donde tuvo 17 minutos. Tras ello, las buenas sensaciones que ha dejado el futbolista español han convencido a la dirección deportiva para firmar su renovación y ampliar su contrato con la entidad hasta 2029, una vez alcanzado el acuerdo entre todas las partes.

El Levante hace oficial la ampliación de contrato de Kareem Tunde

De esta manera, la entidad granota ha comunicado, de manera oficial, la renovación de Kareem Tunde: "El Levante UD y Kareem Tunde seguirán vinculados hasta el mes de junio de 2029 después de que el futbolista haya ampliado su relación contractual con el club. Kareem Tunde llegó a la disciplina levantinista en la temporada 2022/2023 procedente del CF Damm para incorporarse al Juvenil A. En su segunda campaña como granota, el extremo fue protagonista de un año histórico en el que el conjunto de División de Honor se proclamó campeón de Liga. Su rendimiento, regularidad y capacidad de trabajo no pasaron desapercibidos para los técnicos del primer equipo y, a finales de 2025, de la mano de Álvaro del Moral, su entrenador en el Atlético Levante UD, y Vicente Iborra, dio el salto al fútbol profesional".

En este sentido, el Levante sigue explicando que "el pasado 20 de diciembre, Tunde debutó en LaLiga EA Sports en el encuentro que disputó el Levante UD frente a la Real Sociedad en el Estadio Ciutat de València. Aquel estreno marcó el inicio de una nueva etapa en su carrera, ya que, lejos de tratarse de una aparición puntual, el jugador también se ganó la confianza del cuerpo técnico encabezado por Luís Castro y consolidó su presencia en el once titular. Hasta la fecha, el extremo ha participado en diez encuentros oficiales con el primer equipo. Con esta ampliación de contrato, el Levante UD y Kareem Tunde seguirán creciendo de la mano durante los próximos años". Por el momento, el jugador no se ha estrenado de cara a puerta, pero ha sido capaz de ganarle el puesto en el once inicial a Etta Eyong, que comenzó la temporada siendo una de las revelaciones del campeonato, tanto por sus actuaciones con el Villarreal como con el conjunto granota.

Kareem Tunde, presente y futuro del Levante

El propio Kareem Tunde fue muy claro, en una rueda de prensa que tuvo lugar a comienzos del mes de febrero, sobre el salto que ha dado del filial del Levante al primer equipo, dirigido actualmente por Luis Castro: "Ha cambiado muy rápido pero ha sido cuestión de trabajo. Yo solo me centro en disfrutar esta experiencia, seguir trabajando y ser yo. Yo solo me centro en ser yo y trabajar mucho. Ser valiente, hacer lo que se y trabajar para el equipo". Además, el futbolista de 20 años viene de ser importante en la victoria del equipo granota ante el Alavés, disputando hasta 79 minutos, que han dejado al equipo con un total de 21 puntos en la clasificación de LaLiga EA Sports, todavía en puestos de descenso.