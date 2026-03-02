Julián Calero, sobre su destitución del Levante: "Las decisiones las suele tomar la gente que menos sabe de fútbol"

El extécnico del conjunto granota ha desvelado una llamada del presidente y una decisión que se llegó a tomar y a hacer oficial el pasado 30 de noviembre, tras la derrota ante el Athletic Club, lo que provocó su salida del equipo que actualmente dirige Luis Castro

Julián Calero es historia del Levante. El técnico puso punto final a su etapa en el club en el pasado mes de noviembre, tras la derrota ante el Athletic Club en el Ciutat de Valencia, que supuso la cuarta seguida en LaLiga EA Sports. Por ello, la dirección deportiva tomó la decisión de rescindir su contrato, apostando de manera temporal por Álvaro del Moral y Vicente Iborra, antes de la llegada de Luis Castro. De esta manera, el entrenador madrileño ha querido valorar su salida del equipo granota, recordando una llamada del presidente que fue determinante.

Julián Calero y una llamada del presidente del Levante clave en su salida

De esta manera, Julián Calero ha acudido al canal de Youtube, Empezar D-Zero, dónde ha hablado claramente de cómo se llevó a cabo su salida del Levante, explicándolo con un símil a modo de ironía: "A mí me llamó el presidente y le dije que la situación era reversible, que podíamos intentarlo pero son decisiones que tienes que aceptar porque perteneces a una empresa. Te voy a hacer un símil, que a mí me gustan mucho, para que sepas lo que se siente: tú estás con una novia, te gusta mucho, no crees que te vaya a dejar pero se discute con ella. Y de repente al día siguiente te deja y tú dices ‘no era para tanto’. Probablemente es que ella ya no quería estar contigo por lo que fuese".

En este sentido, Julián Calero va más allá y explica lo que ocurrió a comienzos de esta temporada, donde los registros y los resultados que estaba cosechando el Levante no estaban siendo los mejores: "Lo que hay que entender es el negocio en el que estás. El entrenador tiene mucha responsabilidad y, cuando los resultados no van, estas cosas pueden pasar. Lo que hay que ser es un poco más profundo en el análisis del porqué. Forma parte de nosotros y no podemos pensar ‘qué maña suerte, soy la cabeza de turco". Cabe recordar que el exentrenador del conjunto granota se fue tras 14 jornadas de LaLiga EA Sports donde firmó nueve derrotas, dos victorias y tres empates.

Julián Calero, libre tras dejar el Levante

Por último, Julián Calero, cuya salida se hizo oficial el pasado mes de noviembre, dejó un mensaje sobre su salida del Levante: "Nosotros habíamos ascendido al equipo el año anterior sin tener una plantilla para eso ni que el objetivo fuera ese y se creía mucho en la forma de trabajar. Sin embargo, en el fútbol siempre entran dudas con el resto. Que nadie se vaya a molestar pero normalmente las decisiones las suele tomar la gente que menos sabe de fútbol. Es curioso. Que no quiero decir que la gente que a mí me ha despedido no sepan de fútbol, eh. Habrán hecho lo correcto". Tras ello, el entrenador madrileño se encuentra libre para firmar por cualquier equipo, en un momento en el que clubes como el Alavés podrían estar en busca de un nuevo dirigente para su banquillo, ante la potencial salida de Coudet a River Plate en los próximos días.