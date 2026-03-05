El plan del Real Madrid con Rodrygo tras decir adiós a la temporada y al Mundial

El conjunto blanco cierra la puerta a una posible salida del brasileño de cara al futuro, sabiendo además que tiene contrato hasta 2028. En este sentido, desde la entidad merengue no descartan incluso estudiar una renovación del extremo de 25 años

Rodrygo ha puesto punto final a la temporada y al comienzo de la siguiente, además de al Mundial del próximo verano. Su grave lesión rodilla le van a dejar apartado de los terrenos de juego casi un año, siendo un duro varapalo para el jugador, el Real Madrid y para la Brasil de Ancelotti. Sin embargo, la entidad merengue tiene decidido arropar al futbolista en este revés en su carrera profesional. Por ello, desde el club blanco van a comunicarla sus intenciones de contar con él en el futuro, hasta el punto de estudiar una posible renovación más allá de 2028.

Rodrygo, con el peor arranque de año en el Real Madrid

Rodrygo no ha tenido el mejor comienzo de 2026 que hubiese pensado en un principio. Sí es cierto que el jugador del Real Madrid empezó en el primer partido del año con dos asistencias, frente al Real Betis, y un gol en las semifinales de la Supercopa de España contra el Atlético de Madrid. No obstante, tras volver de Arabia, el brasileño se perdió los siguientes cuatro encuentros por diferentes problemas musculares. Tras ello, el extremo volvió para el último choque de la fase de liga de la UEFA Champions League, donde fue expulsado por doble amarilla ante el Benfica y los de Arbeloa cayeron derrotados. La sanción le hizo perderse las dos siguientes citas de la Copa de Europa, precisamente ante el equipo de Mourinho. Sin embargo, a esto se le sumó una tendinosis en el isquio de su pierna derecha que le hizo quedarse fuera de tres jornadas de LaLiga EA Sports, lo que le hizo volver frente al Getafe, el pasado lunes en el Bernabéu. Ahí el brasileño dijo adiós a la temporada y al Mundial tras una acción con Adrián Liso, pese a que después siguió jugando con aparente normalidad.

Por ello, Arbeloa no podrá disponer de un jugador que ha sido clave en las últimas temporadas, con Ancelotti en el banquillo del Real Madrid. Además, uno de los muchos partidos en los que tendrá que ser baja será en el correspondiente a la eliminatoria de UEFA Champions League ante el Manchester City, uno de los rivales favoritos de Rodrygo. Por ello, queda esperar la evolución de los jugadores que se encuentran con problemas musculares o diferentes dolencias que le impidieron entrar en la convocatoria para recibir al Getafe, como son Asencio, Militao, Ceballos, Camavinga, Bellingham y Mbappé.

El Real Madrid no descarta la renovación de Rodrygo

De esta manera, el Real Madrid confía en la vuelta de Rodrygo a comienzos de 2027, con la posibilidad de que puedan abrir negociaciones para una posible renovación, tal y como ha informado el Diario AS. El mismo medio destaca que el mensaje hacia el futbolista es el de "tu futuro está aquí", arropando a un futbolista que ha sufrido una de las peores noticias de su carrera profesional. En este sentido, la entidad merengue lleva a cabo el mismo 'modus operandi' que cuando se lesionó Dani Carvajal gravemente de la rodilla, ya que posteriormente el club le renovó automáticamente un año más su contrato. Sin embargo, la situación del extremo de 25 años, que publicó una carta tras hacerse oficial su lesión, se irá viendo poco a poco, según vaya evolucionando, con una operación que todavía está por confirmar la fecha definitiva.