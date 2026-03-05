El dardo de Di María al Atlético de Madrid: "Ese club es medio raro, apaga a los jugadores"

El exmadridista ha dado su opinión sobre los jugadores que acaban en el Atleti, especialmente los argentinos, que no terminan de rendir como se les esperaba, aunque cuando van con la selección sí lo hacen

Actualmente el Atlético de Madrid tiene hasta cinco jugadores de Argentina en su plantilla. Juan Musso, Nahuel Molina, Thiago Almada, Giuliano Simeone y Julián Álvarez conforman la colonia argentina en el Metropolitano, además evidentemente del técnico Diego Pablo Simeone aunque han sido muchos los argentinos que han portado el escudo del Atlético de Madrid en su pecho a lo largo de su historia.

A las puertas del Mundial del próximo verano, en el país argentino siguen con lupa a todos los internacionales de la 'Albiceleste' pero con especial preocupación a aquellos que son importantes pero bien no están teniendo muchos minutos o bien no están en su mejor rendimiento, como pueden ser los casos de Molina, Almada o el propio Julián.

De hecho, en el país argentino hay algunas voces críticas y que no comparten que jugadores de su país acaben en el Atlético de Madrid antes que en otros equipos europeos. Una de ellas es la de Ángel Di María, campeón del Mundo con Argentina en el último Mundial de Qatar y dos veces campeón de la Copa América (2021 y 2024), además de otros muchos títulos a nivel de clubes y que a sus 38 años apura su carrera deportiva en Rosario Central, club en el que se formó como profesional antes de dar el salto a Europa.

A modo de ver del 'Fideo', el Atleti es "un club raro" porque allí suelen bajar su rendimiento los argentinos. "Ahí es como raro, ese club (el Atlético de Madrid) es medio raro. Como que, cuando las cosas van bien, van bien. Después, de un momento al otro, creo yo que los apagan a los jugadores", comentó en Radio La Red el exfutbolista de Benfica, Real Madrid, PSG o Manchester United.

¿Indirecta al 'Cholo' o a los propios jugadores?

El exmadridista ahondó en su opinión, asegurando que no entiende la falta de continuidad de jugadores tan buenos como Almada, Molina o Julián Álvarez. "Y después empiezan como a desaparecer, les pasa a la mayoría de los chicos que estuvieron ahí, son pocos los que tienen una seguidilla de titular, que no salen nunca y eso".

Aunque al rosarino le queda al menos el consuelo de que cuando defienden a Argentina sacan su mejor versión: "Lo lindo que tienen las selecciones es que, cuando se ponen la celeste y blanca son otros jugadores, se trasforman y juegan increíble, disfrutan de estar en la selección y a mí me pone muy feliz".