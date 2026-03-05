Arbeloa defiende a Huijsen y Mastantuono: "Recuerdo lo que se dijo de Vinicius cuando llegó y mira ahora"

El entrenador del Real Madrid compareció en rueda de prensa, ante los medios de comunicación, para analizar el partido de mañana ante el Celta de Vigo en el Bernabéu, que abrirá la jornada 27 de LaLiga EA Sports

El Real Madrid visita mañana (21:00 horas) al Celta de Vigo en Balaídos, en el encuentro correspondiente a la jornada 27 de LaLiga EA Sports. Los de Arbeloa afrontan el partido contra el conjunto de Giráldez tras dos derrotas consecutivas en el campeonato doméstico, por lo que deberán conseguir la victoria si no quieren desengancharse de la pelea por el título. De esta manera, el técnico salmantino ha comparecido en rueda de prensa, ante los medios de comunicación, para analizar el choque y las novedades en la convocatoria.

Arbeloa reconoce la dificultad de visitar Balaídos

En este sentido, Arbeloa explicó sus sensaciones de cara al encuentro de mañana frente al Celta de Vigo: "Me repito mucho: pero no será nada fácil. El Celta está muy bien trabajado, juega con mucha confianza y viene de ganar. Jugando realmente bien al fútbol. Ese campo siempre tiene un gran ambiente. Será una salida muy exigente". Sobre el momento actual del equipo, el técnico salmantino apuntó que "dos derrotas seguidas en Liga... en un equipo como el Real Madrid, la derrota siempre es difícil de gestionar. Pero ahora mismo en lo único en lo que pensamos es en el partido de mañana. Somos conscientes del nivel que debemos dar si queremos vencer. Dependerá de nuestro nivel; seguridad y confianza. El pasado no existe, sólo pensamos en Balaídos".

De esta manera, Arbeloa explicó la solución tras este momento de la temporada donde el Real Madrid ha sufrido dos derrotas consecutivas en LaLiga: "Aquí lo importante es el ganar, no importa nada más. Claro que podría explicar algo... pero no serviría de mucho. Soy muy consciente de que el equipo puede jugar mejor, que hay una gran plantilla. Pero yo tengo la misma confianza en nuestras posibilidades. Hasta el último día que esté aquí, voy a trabajar para que así sea". El técnico del conjunto blanco también habló de las númerosas bajas que tiene el equipo para visitar al Celta de Vigo: "¡Me lo ponen más fácil, porque tengo que pensar memos! Confianza. Esto es el Real Madrid, no nos ponemos excusas y debemos crecernos en las adversidades. Cuando vas 3-0, es muy fácil ponerse esta camiseta, ser un gran profesional. Pero donde se nos tiene que ver es ahora".

Arbeloa confirma la baja de Alaba y espera luz verde con Asencio

Sobre encontrar la regularidad, Arbeloa afirmó que "es algo que no es fácil. Creo que estoy sonando muy repetitivo, pero no hemos tenido suficiente tiempo para trabajar. Hemos tenido casi más partidos que entrenamientos. A partir de ahí, el acoplamiento de los jugadores y el mío a los suyos, es el que está siendo. Y seguramente debemos ser más regulares en el rendimiento".

Por otra parte, Arbeloa, que pierde a Rodrygo para lo que resta de temporada y el comienzo de la próxima, valoró el momento que atraviesan jugadores del Real Madrid como Huijsen o Mastantuono: "Con Huijsen o Mastantuono soy muy claro. El Juvenil A está lleno de jugadores de la edad de Mastantuono y Huijsen podría estar jugando en el Castilla, por edad. Recuerdo lo que se dijo de Vinicius cuando llegó y mira ahora. Debemos tener mucha paciencia. Jugar en el Real Madrid es jugar en el club más exigente del mundo, no es igual a cualquiera. Tienen toda mi confianza, muchísimas capacidades. Me encantaría que los aficionados entendieran lo que es cada jugador. Cuidarles, animarles y exigirles, sobre todo, trabajo. Y esfuerzo. Animarles a que se equivoquen, porque lo van a hacer. El fútbol es un deporte de errores. Nos esperan grandes noches con ellos". Por último, el entrenador salmantino, confirmó la baja de Alaba y espera la evolución de Asencio: "Alaba no va a llegar, pero Asencio puede, vamos a verlo ahora. Y si no... pues jugaría Diego Aguado o Lamini Fati. Vamos a verlo. Pero Alaba no estará, eso es seguro".