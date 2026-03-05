Satriano revive su gol en el Bernabéu: "Es el mejor que he hecho en mi carrera hasta ahora"

El delantero del Getafe anotó el gol de la victoria frente al Real Madrid, su segundo desde que aterrizase en el equipo de Bordalás. El uruguayo analiza el triunfo ante los de Arbeloa destacando la importancia de ese tanto

Martín Satriano es uno de los nombres propios en el Getafe. El delantero de 25 años llegó en el pasado mercado de fichajes cedido por el Olympique de Lyon. Desde entonces, ha sido un fijo en el once inicial de Bordalás, logrando siete titularidades en las siete jornadas de LaLiga EA Sports que ha disputado el conjunto azulón. Además, el uruguayo viene de anotar un gran gol ante el Real Madrid en el Bernabéu, que les dio la victoria frente a los de Arbeloa. En este sentido, el ex del Inter de Milán, entre otros, lo describe como "el mejor" que ha hecho en su carrera hasta ahora.

Satriano cae de pie en el Getafe de Bordalás

La llegada de Endrick al Olympique de Lyon le abrieron las puertas de salida a Martín Satriano, que le conveció el proyecto del Getafe para firmar una cesión hasta final de temporada. El uruguayo ha sido uno de los refuerzos que logró la dirección deportiva en el pasado mercado de fichajes. En este sentido, los de Bordalás han logrado tres victorias, dos empates y dos derrotas desde su aterrizaje en la capital de España, además de conseguir dos goles. Uno de ellos fue el pasado lunes ante el Real Madrid en el Bernabéu, con un disparo desde la frontal que no pudo evitar Courtois, llevándose los tres puntos, de esta manera, claves para la clasificación de LaLiga EA Sports. Tras ello, el delantero de 25 años sigue derribando la puerta de la titularidad, junto con un Luis Vázquez que también llegó en enero y con el que comparte dupla de ataque.

En este sentido, Martín Satriano concedió una entrevista, al medio El Espectador, para hablar de sus sensaciones tras el encuentro frente al Real Madrid: Cuando entras al Bernabéu te ponen las Champions y todo lo que ganaron. Yo ni miré. Luego, cuando me fui, ya sí miré. Dije 'ahora ya sí voy a mirar, que ya hemos ganado y puedo disfrutar un poquito más'". Antes del partido hablábamos de que podíamos hacer historia y al final se pueden dar esos resultados si trabajas. El fútbol, hoy en día, está muy igualado. Yoo, en general, estoy bien el día después de jugar, pero hoy me duele todo. Hicimos un gran esfuerzo todos. Hoy estoy cansado. Al final del partido estaba muy emocionado y muy contento por todo lo que significa hacerle un gol al Real Madrid y en ese estadio. Ganar fue muy importante para nosotros, hicimos historia. Es el mejor gol que he hecho en mi carrera hasta ahora".

El Getafe y una victoria que le aleja más del descenso

Además de las buenas sensaciones que dejaron futbolistas como Satriano en el Bernabéu, la victoria del Getafe les alejó a ocho puntos del descenso, logrando un total de 32 tras 26 jornadas de LaLiga EA Sports. El equipo de Bordalás ha mejorado notablemente tras un arranque de año cuestionable, firando tres victorias en los últimos cuatro partidos del campeonato doméstico. Además, el triunfo en el Bernabéu les pone a ocho de Europa, que actualmente marca el límite el Celta de Vigo, en posiciones de Conference League. Por ello, el conjunto azulón afronta dos choques de alto nivel como es el del Real Betis en El Coliseum y el del Atlético de Madrid en el Metropolitano, que servirán para medir las fuerzas del Getafe y confirmar su estado de forma actual.