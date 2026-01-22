Alcaraz – Moutet: Horario, canal y dónde ver en TV y online el partido de Carlos Alcaraz en tercera ronda del Open de Australia

Carlos Alcaraz vuelve a la pista este viernes para medirse a Corentin Moutet en la tercera ronda del Open de Australia, en un partido entre dos de los jugadores con más talento puro del tenis actual

El Open de Australia sigue avanzando y este viernes da el pistoletazo de salida a su tercera ronda, en la que va a ser el turno de que vuelva a la pista el número 1 del mundo, un Carlos Alcaraz que tendrá su primer partido de la edición ante un cabeza de serie, el francés Corentin Moutet, 32º favorito. Tras ganar con cierta comodidad a Adam Walton y sufrir algo más contra Yannick Hanfmann, especialmente en un primer set agónico, ahora el murciano afrontará el duelo ante uno de los tenistas más talentosos del tenis mundial, aunque que eso sí, debería tener penetrar en el juego del galo que los que le presentó el gigante alemán.

Moutet y Alcaraz no se han visto nunca las caras sobre la pista, aunque el de El Palmar tiene claro que van a dar espectáculo en la Rod Laver. No en vano, son dos de los mayores talentos del tenis mundial frente a frente. Así lo recalcaba en la rueda de prensa posterior a su duelo ante Hanfmann: "Moutet es un jugador muy anárquico que no sabes por dónde va a salir. Aunque haga muchas cosas en su juego tiene un mismo patrón. Espero estar concentrado y dar lo mejor e imponer el nivel y el ritmo de partido que nos conviene. Veremos. Nos vamos a divertir".

Mientras que por su parte el galo apelaba a ser él mismo y a pelear de tú a tú al campeón de seis grandes: "Voy a tener que jugar bien, eso seguro, porque Alcaraz es uno de los mejores jugadores del mundo. A partir de ahí, no cambio mi identidad, que es la que me hace mejor jugador. No voy a cambiar nada y solo voy a intentar hacerlo lo mejor posible".

¿A qué hora se juega el Alcaraz - Moutet?

El partido entre Carlos Alcaraz y Corentin Moutet, correspondiente a la tercera ronda del Open de Australia 2026, tendrá lugar este viernes 23 de enero. Al igual que en la segunda ronda, el español juega en el segundo turno de la sesión diurna de la pista Rod Laver y la hora prevista de inicio es no antes de las 03:30 horas de la madrugada (hora peninsular española). Aunque todo va a depender del partido que se juega antes y va a enfrentar a Aryna Sabalenka y Anastasia Potapova, aunque es cierto que arranca a las 01:30 y si nos fijamos en la duración media de los partidos de la bielorrusa, va a depender mucho de la guerra que de la austriaca, sobre el papel una rival sobre el papel algo inferior, por lo que es probable que el partido del murciano vaya en hora.

Dónde ver online y en televisión el Alcaraz - Moutet

En España, el partido entre Carlos Alcaraz y Corentin Moutet se podrá ver en TV y online a través de Eurosport, que es la que tiene los derechos. Esta cadena tiene previsto retransmitir más de 250 horas del primer grande de la temporada y se podrán ver los partidos en las plataformas de Movistar+ y Max.

Si lo que quieren es estar al tanto de toda la actualidad, tanto de ese partido como del resto de eventos que tengan que ver en el Open de Australia 2026, en Estadio Deportivo haremos un seguimiento exhaustivo del mismo.