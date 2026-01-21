Carlos Alcaraz reflexiona tras su triunfo en Australia: ''A veces en la pista ves una cosa y luego está pasando otra''
Aunque Carlitos sufrió al inicio, logró finalmente dominar su partido ante Hanfmann sin ceder ni un set
A Carlos Alcaraz se le hizo un poco cuesta arriba el principio del partido contra Hanfmann, un rival experimentado que ha puesto en más de un apuro al español. Un encuentro que obligó al número uno del mundo a apretar. metiéndose finalmente en la tercera ronda sin perder ningún set. Eso sí, fue un trabajo que le costó más de tres hora. En la rueda de prensa post-partido ha hablado sobre como fue el encuentro ante el alemán y habló también de su próximo rival, Moutet.
Un partido complicado para Alcaraz
''Hoy hemos intentado estar lo más positivo que hemos podido. Ha habido algunos momentos en los que yo mismo me he frustrado más de la cuenta'', comentaba tras el encuentro ante Hanfmann. ''Para la gente que me conoce, en la cara se me ha podido notar, pero bueno, es algo que al final vamos a ir corrigiendo. También llevo mucho tiempo sin competir. Este es el segundo partido de la temporada. Poco a poco vamos a ir cogiendo la buena dinámica, vamos a ir dándonos cuenta de las cosas'', comentaba el murciano sobre su percepción.
Pero Carlos Alcaraz se ha parado a reflexionar, gracias al apoyo de su equipo: '' Luego, hablando con mi equipo, ellos me han dicho que me han visto bien. Eso me ha relajado un poquito más. Y eso de cara a la siguiente ronda me va a ayudar mucho a ver las cosas de otra manera en pista, que quizás estás viendo que está pasando una cosa y luego realmente está pasando otra totalmente distinta. Así que vamos a intentar coger la buena dinámica e ir dándonos cuenta de las cosas que están pasando buenas''.
Próximo objetivo, Moutet
Pasada la tercera ronda, es hora de pensar ya en la tercera. Se enfrentará a Moutet, pieza clave con el que nunca ha coincidido en la pista: ''Es un jugador muy anárquico, no sabes por dónde te va a salir. Sí que es verdad que, aunque tenga mucho repertorio en su bolsillo, sigue un patrón, que es el hecho de hacer cortados, de hacer dejadas, de jugar hacia adelante, de jugar globos, subir a la red. Al final, aunque haga muchísimas cosas, sé el patrón que juego que tiene''.
''Vamos a intentar estar concentrados y a dar lo mejor de nosotros, intentar poner nuestro nivel, nuestro ritmo en el partido, y veremos qué pasa. Lo que sí que te puedo garantizar es que va a ser un partido divertido'', zanjó sobre su próximo rival.