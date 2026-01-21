El siguiente desafío de Carlos Alcaraz: la magia de Corentin Moutet

Tras su gran victoria contra Yannick Hanfmann ahora Carlos Alcaraz sigue subiendo el nivel y se va a medir a su primer cabeza de serie de esta edición, el francés Corentin Moutet, 32º favorito y uno de los versos libres del tenis mundial

Carlos Alcaraz ha vivido un día de esos que a larga son claves en un Grand Slam este miércoles cuando ha tenido que pelear durante casi tres horas horas ante el alemán Yannick Hanfmann. El teutón, 102 de la ATP, no parecía un hueso excesivamente duro, pero a base de un juego intenso, arriesgado y basado en la potencia, ha llevado al límite al murciano en un primer set de 78 minutos. No obstante, ha terminado cerrando con cierto margen el duelo en los dos siguientes sets para obtener el pase a la tercera ronda, donde ahora subirá el nivel contra un oponente que, eso sí, no tiene nada ver, el francés Corentin Moutet.

Si Hanfmann es la noche, Moutet es el día. Uno de los grandes magos del tenis mundial, con sutileza, muchos recursos y un tenis bonito de ver, pero cada vez más efectivo, como muestra su gran salto en los últimos años, lo que le ha colocado como uno de los 32 cabezas de serie en Melbourne, exactamente el que cierra esa lista de favoritos. El galo supo sufrir este miércoles en la segunda ronda para superar al joven estadounidense Michael Zheng que se retiró lesionado cuando Moutet ganaba por 3-6, 6-1, 6-3 y 2-0 y habían transcurrido dos horas de partido, por lo que llegará con menos carga de juego que el número 1 de la ATP.

Un verso libre de la ATP

Pese a ser dos jugadores muy habituales de los grandes torneos, hasta ahora Alcaraz nunca ha coincidido sobre la pista con Moutet, un jugador con una larga lista de excentricidades en una cancha, y más conocido por la situaciones que protagoniza con la grada y con sus rivales que por sus resultados deportivos, aunque su mejora en los últimos años ha sido muy grande. El parisino ha sabido centrar la cabeza y cada vez es un jugador más fiable, mezclando la clase con la efectividad, lo que le está llevando a las mejores cotas de su carrera.

A sus 26 años, Moutet ocupa el puesto 37 del ránking y nunca ha llegado a situarse entre los treinta mejores del mundo, teniendo el número 31 como el ranking más alto de su vida profesional. La misma en la que aún no ha ganado título alguno, pues las tres finales que ha disputado terminaron en derrota: Doha en el 2020 contra Andrey Rublev y Mallorca y Almaty, en el 2025, superado por Tallon Griekspoor y Daniil Medvedev, respectivamente.