Alcaraz - Hanfmann en directo: partido de Carlos Alcaraz de segunda ronda del Open de Australia en vivo online

Carlos Alcaraz vuelve a la pista en Melbourne para disputar su partido de segunda ronda ante Yannick Hanfmann, el número 102 del ranking mundial, que tratará de ponerle en más aprietos que Adam Walton

Muy buenas noches y bienvenidos a la retransmisión en directo del duelo de Carlos Alcaraz en segunda ronda del Open de Australia.

Tras su cómodo estreno ante Adam Walton, Carlitos vuelve a la Rod Laver y ahora lo hace en una sesión que le gusta más, la diurna , lo que se traduce en trasnochar en España.

Alcaraz se mide a un jugador que sobre el papel debería ser de menor nivel como el alemán, 102 de la ATP y que se ha colado en esta ronda tras ganar en la primera al estadounidense Zachary Svajda por 7-5, 4-6, 6-4 y 7-6 .

En lo que se refiere a los precedentes entre ambos, se han enfrentado solo en una ocasión, en Pekín 2023, cuando ganó el español por 6-4 y 6-3 , por lo que este seré el segundo partido que jueguen entre ambos, al menos a nivel ATP.

Carlitos ha llegado a esta temporada 2026 con una nueva mecánica de servicio, que se asemeja mucho a la de Novak Djokovic , por lo que el servicio no ha perdido la oportunidad de pedirle un tributo a cambio de copiársela.

El partido va a comenzar en hora, pues antes de ellos, en el primer turno del día en la Rod Laver, Aryna Sabalenka ha arrasado a la china Bai Zhouxuan en dos sets , dejando pista libre al murciano y el alemán.

Ya están los dos protagonistas saltando a la pista. Va a comenzar el calentamiento y en nada arrancará la fiesta . La central presenta un gran ambiente en Melbourne, con ganas de ver a la primera raqueta mundial.

Ya ha finalizado el calentamiento y va a comenzar el duelo . Ojo al predictor de la organización, que da a Carlos Alcaraz como ganador, pero deja un 20% de probabilidades al alemán, sorprende por alta esa cifra.

Ya está en marcha el partido, que arrancará con Hanfmann al saque . Ojo, porque es uno de sus grandes fuertes.

Ya decíamos que era algo que dominaba y lo ha mostrado en este primer juego . El alemán ha ganado este turno inicial con mucha solvencia, los primeros tres puntos muy cómodos y luego, pese a un gran movimiento de Alcaraz en la red, rematando con otro buen primero.

Sufridísimo primer juego de Carlitos al saque, que parecía muy cómodo tras un 40-15, pero dos errores extraños de Alcaraz , fruto del inicio del duelo, han hecho que todo se iguale y finalmente incluso ha tenido que salvar una bola de rotura , pero al final ha podido cerrarlo.

Está golpeando a la bola Hanfmann con una facilidad brutal en este inicio de partido. Muy buenas sensaciones del alemán, que pese a que cometío dos errores que le pusieron 30 iguales, volvió a ajustar para cerrar el parcial.

Ya lo pasó muy mal Carlos en su primer turno de saque y en el segundo ha llegado el quiebre . Muchas dudas del murciano, tenso, cometiendo errores e incapaz de hacer daño al alemán. Una buena muestra es la doble falta final, aunque en general con los segundos saque está atacando a placer el teutón.

Le ha durado poco la alegría a Hanfmann después de un juego muy bueno de Carlos , el mejor hasta ahora. Pese a que sufrió de inicio el empuje de Hanfmann, después fue un paso más allá y terminó con la bola corriendo más que hasta ahora en todo el set. Debería ser un punto de inflexión.

Muy buen juego ahora de Carlos al saque para empatar . Una buena muestra de que las cosas mejoran es que el servicio le está corriendo más y luego, que ya incluso las dejadas le entran, que hasta ahora estaban costando. Buenas noticias.

Está Hanfmann sacando a la perfección y le está costando en los restos a Carlos. Ojo que se acerca el final del set y hasta ahora, quitando el contrabreak, no está encontrando el murciano la forma de penetrar en los turnos del teutón.

Muy seguro Carlos con bolas nuevas , poniendo los primeros en pista y forzando los errores de Hanfmann, que está jugándose muchas bolas y no siempre entran. Realmente a este ritmo de acierto no debería aguantar todo el partido.

Ahora sí que ha sufrido mucho más Hanfmann , pero en los hasta tres deuce que ha tenido ha encontrado buenos primeros en ese momento, evitando el serio problema. Lleva un porcentaje de poco más del 50% de primeros, pero cuando los mete suele ganar los puntos.

