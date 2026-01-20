Alcaraz – Hanfmann: Horario, canal y dónde ver en TV y online el partido de Carlos Alcaraz en segunda ronda del Open de Australia

Carlos Alcaraz vuelve a la pista del Open de Australia para disputar la segunda ronda ante Yannick Hanfmann y lo hace en un horario mejor para él, pero mucho peor para el público español, la sesión diurna

Tras una consistente victoria en su debut ante Adam Walton, Carlos Alcaraz vuelve a la pista este miércoles para disputar la segunda ronda del Open de Australia. El camino del murciano sigue siendo relativamente cómodo y ahora se medirá al alemán Yannick Hanfmann, la raqueta 102 de la ATP y que ganó en su debut al estadounidense Zachary Svajda por 7-5, 4-6, 6-4 y 7-6. Sobre el papel el germano no debería generar demasiados problemas al número 1 del mundo, aunque esto no deja de ser un Grand Slam y todos los partidos hay que ganarlos. Además, por lo que le podría esperar a Carlitos en estas dos semanas, es clave limitar lo máximo posible el desgaste.

Para Hanfmann estar en la segunda ronda de un Grand Slam ya es un gran resultado, pues apenas lo ha conseguido en dos ocasiones, en Roland Garros 2024 y en el Open de Australia, precisamente, del 2022 cuando cayó con Rafael Nadal, que posteriormente ganó el título, lo que puede ser un buen augurio para Alcaraz. En lo que se refiere a los precedentes entre ambos, se han enfrentado solo en una ocasión, en Pekín 2023, cuando ganó el español por 6-4 y 6-3.

¿A qué hora se juega el Alcaraz - Hanfmann?

El partido entre Carlos Alcaraz y Yannick Hanfmann, correspondiente a la segunda ronda del Open de Australia 2026, tendrá lugar este miércoles 21 de enero. El español juega en el segundo turno de la sesión diurna de la pista Rod Laver y la hora prevista de inicio es no antes de las 04:00 horas de la madrugada (hora peninsular española). Aunque todo va a depender del partido que se juega antes y va a enfrentar a Aryna Sabalenka y Bai Zhuoxuan, aunque es cierto que arranca a las 01:30 y si nos fijamos en la duración media de los partidos de la bielorrusa, va a depender mucho de la guerra que de la china, sobre el papel una rival menor, por lo que es probable que el partido del murciano vaya en hora.

Dónde ver online y en televisión el Alcaraz - Hanfmann

En España, el partido entre Carlos Alcaraz y Yannick Hanfmann se podrá ver en TV y online a través de Eurosport, que es la que tiene los derechos. Esta cadena tiene previsto retransmitir más de 250 horas del primer grande de la temporada y se podrán ver los partidos en las plataformas de Movistar+ y Max.

Si lo que quieren es estar al tanto de toda la actualidad, tanto de ese partido como del resto de eventos que tengan que ver en el Open de Australia 2026, en Estadio Deportivo haremos un seguimiento exhaustivo del mismo.