Rafa Nadal reaparece en Melbourne para revivir sus grandes noches en el Open de Australia

El Open de Australia volverá a vivir una noche cargada de simbolismo y emoción con la presencia de una de las grandes leyendas del tenis, protagonista de un homenaje especial que conectará el pasado y el presente del primer Grand Slam de la temporada

Rafa Nadal será uno de los protagonistas de la Noche de Leyendas que se celebrará el domingo 1 de febrero de 2026, con motivo del final del primer Grand Slam de la temporada. Un invitado de lujo para una final de lujo, ya habiendo participado Roger Federer como maestro de ceremonias en el principio del torneo.

Nadal vuelve a sentir Melbourne

El balear participará en la Noche de Leyendas del Abierto de Australia, en un evento patrocinado por uno de sus principales sponsors, KIA. Un evento en el que compartirá cartel con la que fue número 1 del ranking de la WTA, Ashleigh Barty y el tenista australiano en silla de ruedas, Dylan Alcott. Nadal será el mayor atractivo de un evento en el que habrá actividades interactivas para los aficionados, música en directo con DJ y las palabras de los tres invitados de honor. Una previa perfecta para los amantes del tenis que podrán ganar una sesión de fotos con el tenista español.

No hará exhibición

A finales de 2025 hubo rumores de su regreso al Open de Australia para hacer algún partido efímero. Pero a principios de diciembre confirmó que tuvo que someterse a una intervención en la mano derecha para solucionar un problema crónico, comentando en sus redes sociales con un punto de humor: ''Parece que no podré jugar el Open de Australia 2026...¡pero espero estar bien pronto!''.

A pesar de no competir en esta aparición estelar que va a tener en las Antípodas, hay expectativas de que pueda tener una aparición especial o competitiva en el Roland Garros 2026, donde el pasado año recibió un merecido homenaje. Y es que lo que Rafa consiguió en la tierra batida de París desafía por completo la lógica deportiva, siendo el jugador que más veces ha ganado un mismo Grand Slam, sumando en su palmarés 14 títulos.

La maldición del Open de Australia

Sin embargo, el Abierto de Australia no ha sido el fuerte de Rafa Nadal. Mientras que en París todo fluía, en Melbourne costó bastante hasta el final de su carrera, que se quitó esa espinita. Bien recordada es la final más larga de la historia de los Grand Slams contra Djokovic, que no llegó por unos minutos a las 6 horas, llevándose el serbio el título.

Eso sí, en 2022 se hizo el milagro tras 6 meses sin jugar, con una lesión crónica en el pie y con 35 años. Pero tras casi 5 horas y media de partido, pudo remontar a Daniil Medvedev y llevarse su 21º título grande. Ahora vuelve en esta Noche de Leyendas que es un cierre de ciclo perfecto, siendo el Grand Slam donde más sufrió pero donde demostró que nunca hay que rendirse.