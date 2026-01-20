Open de Australia 2026 | Partidos de hoy y orden de juego de la jornada del miércoles 21 de enero | Vuelven Alcaraz, Sabalenka, Zverev...
La segunda ronda del Open de Australia arranca este miércoles con la presencia de los dos número 1 del mundo, Carlos Alcaraz y Aryna Sabalenka, además de grandes nombres como Alexander Zverev, Coco Gauff o Álex de Miñaur
El tenis sigue adelante en el Open de Australia y este miércoles es el momento en el que arranque la segunda ronda. Además, lo va a hacer con la presencia de muchos grandes jugadores, comenzando por los números 1 masculino y femenino, Carlos Alcaraz y Aryna Sabalenka, que son dos de los grandes favoritos y los mayores exponentes de la parte del cuadro que salta a la pista esta jornada, jugando ante Yannick Hanfmann y Zhouxuan Bai. Eso sí, sus grandes rivales también jugarán pues tanto Alexander Zverev como Coco Gauff tomarán parte, en su caso frente a Alexandre Müller y Olga Danilovic.
Respecto al tenis español no será un día especialmente productivo, pues el grueso de la representación patria jugará el jueves, aunque eso sí, además del murciano estará en pista el segundo de los nuestros por ranking, Alejandro Davidovich, quien jugará frente al gran sacador estadounidense Reilly Opelka. Tampoco podemos pasar por alto a la esperanza local, Álex de Miñaur, que abrirá la jornada nocturna en la Rod Laver ante una de las grandes promesas balcánicas, Hamad Medjedovic.
HORARIOS Y ORDEN DE JUEGO (DÍA 4) - OPEN DE AUSTRALIA 2026 - SEGUNDA RONDA - HOY MIÉRCOLES 21 DE ENERO
Rod Laver Arena
01:30 - Aryna Sabalenka-Zhuoxuan Bai
No antes de las 04:00 - Carlos Alcaraz-Yannick Hanfmann
09:00 - Hamad Medjedovic-Álex de Miñaur
A continuación - Iva Jovic-Priscilla Hon
Margaret Court Arena
01:30 - Jaime Faria-Andrey Rublev
No antes de las 03:00 - Coco Gauff-Olga Danilovic
09:00 - Maria Sakkari-Mirra Andreeva
A continuación - Frances Tiafoe-Francisco Comesaña
John Cain Arena
01:00 - Elina Svitolina-Linda Klimovicova
A continuación - Daniil Medvedev-Quentin Halys
07:00 - Elena Ruse-Alja Tomljanovic
No antes de las 08:30 - Alexander Zverev-Alexandre Muller
Kia Arena
01:00 - Talia Gibson-Diana Shnaider
A continuación - Reilly Opelka-Alejandro Davidovich
A continuación - Alexander Bublik-Marton Fucsovics
A continuación - Magdalena Frech-Jasmine Paolini
1573 Arena
01:00 - Tommy Paul-Thiago Agustín Tirante
A continuación - Victoria Mboko-Caty McNally
A continuación - Jordan Thompson-Nuno Borges
A continuación - Karolina Muchova-Alycia Parks
ANZ Arena
01:00 - Francisco Cerúndolo-Damir Dzumhur
A continuación - Storm Hunter-Hailey Baptiste
A continuación - Anastasia Potapova-Emma Raducanu
A continuación - Learner Tien-Alexander Shevchenko
Court 5
A continuación - Yulia Putintseva-Elsa Jacquemot
Court 6
01:00 - Kamil Majchrzak-Fabian Marozsan
No antes de las 03:00 - Polina Kudermetova-Clara Tauson
A continuación - Michael Zheng-Corentin Moutet
A continuación - Ann Li-Magda Linette
Court 7
01:00 - Zeynep Sonmez-Anna Bondar
A continuación - Tomás Martín Etcheverry-Arthur Fery
A continuación - Emilio Nava-Cameron Norrie
Court 8
Court 12
Court 13
Court 14
Court 15
