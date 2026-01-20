Open de Australia 2026 | Partidos de hoy y orden de juego de la jornada del miércoles 21 de enero | Vuelven Alcaraz, Sabalenka, Zverev...

La segunda ronda del Open de Australia arranca este miércoles con la presencia de los dos número 1 del mundo, Carlos Alcaraz y Aryna Sabalenka, además de grandes nombres como Alexander Zverev, Coco Gauff o Álex de Miñaur

20 de enero de 2026 15:35 CET

El tenis sigue adelante en el Open de Australia y este miércoles es el momento en el que arranque la segunda ronda. Además, lo va a hacer con la presencia de muchos grandes jugadores, comenzando por los números 1 masculino y femenino, Carlos Alcaraz y Aryna Sabalenka, que son dos de los grandes favoritos y los mayores exponentes de la parte del cuadro que salta a la pista esta jornada, jugando ante Yannick Hanfmann y Zhouxuan Bai. Eso sí, sus grandes rivales también jugarán pues tanto Alexander Zverev como Coco Gauff tomarán parte, en su caso frente a Alexandre Müller y Olga Danilovic.

Respecto al tenis español no será un día especialmente productivo, pues el grueso de la representación patria jugará el jueves, aunque eso sí, además del murciano estará en pista el segundo de los nuestros por ranking, Alejandro Davidovich, quien jugará frente al gran sacador estadounidense Reilly Opelka. Tampoco podemos pasar por alto a la esperanza local, Álex de Miñaur, que abrirá la jornada nocturna en la Rod Laver ante una de las grandes promesas balcánicas, Hamad Medjedovic.

HORARIOS Y ORDEN DE JUEGO (DÍA 4) - OPEN DE AUSTRALIA 2026 - SEGUNDA RONDA - HOY MIÉRCOLES 21 DE ENERO

Rod Laver Arena

01:30 - Aryna Sabalenka-Zhuoxuan Bai

No antes de las 04:00 - Carlos Alcaraz-Yannick Hanfmann

09:00 - Hamad Medjedovic-Álex de Miñaur

A continuación - Iva Jovic-Priscilla Hon

Margaret Court Arena

01:30 - Jaime Faria-Andrey Rublev

No antes de las 03:00 - Coco Gauff-Olga Danilovic

09:00 - Maria Sakkari-Mirra Andreeva

A continuación - Frances Tiafoe-Francisco Comesaña

John Cain Arena

01:00 - Elina Svitolina-Linda Klimovicova

A continuación - Daniil Medvedev-Quentin Halys

07:00 - Elena Ruse-Alja Tomljanovic

No antes de las 08:30 - Alexander Zverev-Alexandre Muller

Kia Arena

01:00 - Talia Gibson-Diana Shnaider

A continuación - Reilly Opelka-Alejandro Davidovich

A continuación - Alexander Bublik-Marton Fucsovics

A continuación - Magdalena Frech-Jasmine Paolini

1573 Arena

01:00 - Tommy Paul-Thiago Agustín Tirante

A continuación - Victoria Mboko-Caty McNally

A continuación - Jordan Thompson-Nuno Borges

A continuación - Karolina Muchova-Alycia Parks

ANZ Arena

01:00 - Francisco Cerúndolo-Damir Dzumhur

A continuación - Storm Hunter-Hailey Baptiste

A continuación - Anastasia Potapova-Emma Raducanu

A continuación - Learner Tien-Alexander Shevchenko

Court 5

01:00 - Partido de dobles

A continuación - Yulia Putintseva-Elsa Jacquemot

A continuación - Partido de dobles

A continuación - Partido de dobles

Court 6

01:00 - Kamil Majchrzak-Fabian Marozsan

No antes de las 03:00 - Polina Kudermetova-Clara Tauson

A continuación - Michael Zheng-Corentin Moutet

A continuación - Ann Li-Magda Linette

Court 7

01:00 - Zeynep Sonmez-Anna Bondar

A continuación - Tomás Martín Etcheverry-Arthur Fery

A continuación - Partido de dobles

A continuación - Emilio Nava-Cameron Norrie

Court 8

01:00 - Partido de dobles

A continuación - Partido de dobles

A continuación - Partido de dobles

A continuación - Partido de dobles

Court 12

01:00 - Partido de dobles

A continuación - Partido de dobles

A continuación - Partido de dobles

A continuación - Partido de dobles

Court 13

01:00 - Partido de dobles

A continuación - Partido de dobles

A continuación - Partido de dobles

A continuación - Partido de dobles

A continuación - Partido de dobles

Court 14

01:00 - Partido de dobles

A continuación - Partido de dobles

A continuación - Partido de dobles

A continuación - Partido de dobles

Court 15

01:00 - Partido de dobles

A continuación - Partido de dobles

A continuación - Partido de dobles

A continuación - Partido de dobles