Respuesta rotunda del Betis al interés por el cotizado Cucho Hernández para llevárselo ya

El delantero cafetero, ahora lesionado, despierta interés en las grandes ligas y varios clubes ya han llamado a su puerta y a la del club para preguntar por las condiciones para su fichaje; el Betis, claro

Cucho Hernández sufrió en el empate con el Real Oviedo una lesión miofascial posterolateral en el recto anterior izquierdo que lo mantendrá alejado de los terrenos de juego alrededor de un mes, lo que supuso un duro varapalo para el Betis.

Y es que el colombiano se está desmarcando como uno de los futbolistas más importantes y regular en en el actual proyecto bético, titular indiscutible y con un bagaje de diez goles y tres asistencias en un total de 23 encuentros. Razones de sobra para que Pellegrini le eche de menos y haga sus cuentas para tenerlo para los cuartos de final de la Copa del Rey contra el Atlético de Madrid.

Este magnífico rendimiento le permitió regresar a la selección colombiana y tener muchas opciones de disputar el Mundial, a la par que lo ha devuelto al centro del mercado internacional después de que el Betis apostara por él hace un año con una inversión importante de 13 millones de euros.

Llaman a la puerta del Betis por Cucho para esta ventana

No en vano, el delantero de 26 años ya despierta el interés de las grandes ligas y desde hace un tiempo han empezado a llamar a la puerta tanto del punta como del Betis para preguntar por su situación y la posibilidad de reclutarlo en esta ventana de transferencias.

Llamadas que han sido respondidas de manera rotunda por parte de la institución de La Palmera, pues, como apuntó Radio Sevilla, la contestación a intermediarios y a pretendientes que se han acercado directamente ha sido exactamente la misma: Cucho no se vende.

Intransferible con un solo matiz

Obviamente, esta respuesta tiene los matices propios del mercado y común en la mayoría de clubes por los malabarismos económicos. Obviamente, si llegara una propuesta fuera de mercado muy por encima de su valor el Betis la estudiaría, con visos de aceptarla, pero tendría que ser irrechazable.

Cabe recordar que el valor de mercado actualmente, según Transfermarkt, asciende a 18 millones de euros, si bien su precio real está por encima de esa cantidad y sacarlo del Betis supondría un esfuerzo financiero titánico al alcance de pocos clubes. Por ende, el colombiano no se moverá de Betis pese al interés que suscita.

Vivo interés también por Abde y Fornals

El mismo medio apuntan que también ha sonado el teléfono por otros puntales, casos de Pablo Fornals y Ez Abde tal y como ya informó tiempo atrás ESTADIO Deportivo. Ahora mismo, salvo ofertas elevadísimas, en Heliópolis no se plantean el adiós de ninguno de ellos, clave en lo que resta de curso para conseguir los objetivos.