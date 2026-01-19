El lesionado Cucho Hernández pone fecha a su regreso al ataque del Betis y analiza el sorteo de Copa del Rey: "Ojalá"

El delantero colombiano, máximo goleador verdiblanco -10 goles más tres asistencias-, se ha mostrado muy optimista ante la cámara de ESTADIO Deportivo al ser preguntado por la eliminatoria contra el Atlético de Madrid y por su regreso a los terrenos de juego tras su reciente lesión muscular

El Real Betis ha vuelto al trabajo en la mañana de este lunes, después de tomarse el domingo como necesario descanso tras un semana intensa con dos victorias en casa ante el Elche CF, en octavos de final de la Copa del Rey, y contra el Villarreal CF, en LaLiga EA Sports; a la que sigue otra aún más exigente con sendos duelos a domicilio el jueves, ante el PAOK de Salónica, en la séptima jornada de la UEFA Europa League, y el domingo, frente al Deportivo Alavés en una nueva cita liguera.

La acumulación de partidos hace mella en la plantilla verdiblanca, que se ha ejercitado pendiente de las noticias que llegaban desde su poblada enfermería. Uno de los convalecientes es Juan Camilo el 'Cucho' Hernández, quien ha detenido su coche a la salida de la Ciudad Deportiva Luis del Sol para explicar ante la cámara de Juan José Ponce para ESTADIO Deportivo cómo avanza el proceso de recuperación de su lesión muscular y para analizar, de paso, el sorteo de los cuartos de final de la Copa del Rey que ha emparejado este lunes al Real Betis con el Atlético de Madrid.

El Cucho confía en que el Betis elimine al Atlético en los cuartos de la Copa del Rey

"Bueno, bien, lo acabo de ver y me parece bien. Para ser campeón hay que ganarles a todos, ¿no? Pues ahora hay que jugar contra ellos, así que con todo y a ver qué pasa", ha señalado sonriente el delantero colombiano cuando ha sido preguntado por esa eliminatoria copera ante el conjunto verdiblanco que se disputará a partido único en el Estadio de La Cartuja de Sevilla a partir de las 21:00 horas del jueves 5 de febrero y del que saldrá uno de los semifinalistas.

El Cucho Hernández confía en estar recuperado de su lesión a inicios de febrero

En ese choque ante la afición del Betis quiere estar por todos los medios el Cucho, quien no ha querido pecar de exceso de optimismo pero se ha mostrado esperanzado de poder volver antes del duelo de Copa del Rey contra el Atlético: "No, no lo sé. Ojalá. Yo quiero pero, bueno... hay que ir con precaución pero yo espero que sí". El de Pereira permanece de baja desde el partido contra el Real Oviedo del pasado 10 de enero y la estimación inicial rondaba el mes sin jugar; pero Manuel Pellegrini ya deslizó que la evolución estaba siendo buena. Dispone de 17 días para conseguirlo.

"Es difícil saber exactamente cuánto va a durar la baja de Cucho. No es una lesión muy profunda y está progresando bien en su periodo de recuperación. Ojalá ya lo podamos tener para el partido de los cuartos de final de la Copa del Rey", apuntó el entrenador del Betis el pasado viernes, en la rueda de prensa previa al encuentro liguero ante el Villarreal CF. El escueto parte médico facilitado por el club verdiblanco se limitaba a explicar que "el delantero colombiano sufre una lesión miofascial posterolateral del recto anterior izquierdo y su reincorporación al grupo dependerá de su evolución".

La enfermería del Betis, a rebosar en pleno maratón de partidos

Además del Cucho Hernández, permanecen lesionados Isco Alarcón, Hector Bellerín y Junior Firpo, así como Sofyan Amrabat, quien ha vuelto de la Copa de África igual de lesionado que se fue o más y deberá ser sometido a una artroscopia. Asimismo, Antony dos Santos tuvo que pedir el cambio en el duelo del pasado domingo tras ver acentuada la pubalgia que viene arrastrando desde hace semanas. El que sí se ha reintegrado con el grupo ha sido Nelson Deossa, una vez superada el proceso febril que le hizo caerse de la convocatoria el pasado sábado.