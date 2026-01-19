Deossa se apunta y Antony se dosifica en la vuelta al trabajo

El brasileño, renqueante del pubis, se ejercitó este lunes en el gimnasio, mientras que el colombiano ha superado su amigdalitis

La primera plantilla del Real Betis volvía este lunes al trabajo en la Ciudad Deportiva Luis del Sol para comenzar a preparar los dos encuentros de esta semana, empezando por el del próximo jueves 22 de enero en tierras griegas ante el PAOK de Salónica con ocasión de la séptima jornada de la liguilla de la Europa League y terminando con la visita dominical al Deportivo Alavés. Todavía sin los marroquíes Ez Abde y Sofyan Amrabat, que ya podrían incorporarse el martes a los entrenamientos tras la Copa de África, la gran novedad fue el retorno de Nelson Deossa, que se perdió a última hora la cita frente al Villarreal CF.

El centrocampista colombiano, superado el proceso febril causado por una amigdalitis, se apunta a recuperar el gran nivel que estaba mostrando en los últimos partidos, al tiempo que alivia el panorama de una enfermería en la que seguirán, muy a su pesar, el 'Cucho' Hernández, Isco Alarcón, Junior Firpo y casi con toda seguridad Héctor Bellerín, con la duda de lo que ocurrirá con el de Beni Melal y el de Huizen. Por otra parte, Antony Matheus dos Santos comenzó en el gimnasio por sus problemas de pubis, aunque el objetivo común es verlo en la dinámica grupal más pronto que tarde.

Antony espera jugar en tierras griegas

Pese a que terminaría pidiendo el cambio a falta de dos minutos para el final del Real Betis-Villarreal CF al sentir un pinchazo en la zona inguinal, en principio no peligra la participación de Antony Matheus dos Santos en las visitas al PAOK y el Alavés, más allá de que Manuel Pellegrini decida 'motu proprio' darle descanso para que se recupere definitivamente. No lo ha hecho desde que el de Osasco aterrizara a finales de enero de 2025 en La Palmera, utilizándolo el chileno el curso pasado en los 26 partidos en que fue posible. En esta 25/26, solamente se ausentó sin obligación frente a Ludogorets y Palma del Río.

Como ha podido confirmar ESTADIO Deportivo, el extremo no está lesionado ni siente unas molestias que le hagan presagiar que se perderá el choque en tierras griegas. Se está tratando en casa, donde cuenta ya con su fisioterapeuta de confianza, Fernando Silva, 'in situ', gracias a una maquinaria de última generación a su servicio que incluye hasta cámara hiperbárica. Confía el brasileño en que, con descanso y cuidado de alimentación, pueda seguir esquivando las convalecencias.