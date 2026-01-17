El Betis anuncia una baja de última hora en la convocatoria ante el Villarreal: Pellegrini llama a Dani Pérez

Nelson Deossa se cae de la lista de 20 jugadores anunciada por el Real Betis y aumenta hasta un total de siete las ausencias obligadas que el técnico chileno lamenta para este importante partido ante el cuadro de Marcelino García Toral

El Real Betis ha amanecido este sábado con una mala noticia antes de afrontar un importante choque ante el Villarreal CF, en una de las últimas oportunidades para no descolgarse tan pronto de la lucha por los puestos de Champions y una pintiparada oportunidad para recortar distancias con el quinto puesto que defiende el RCD Espanyol. El club verdiblanco ha anunciado una baja de última hora en la convocatoria de Manuel Pellegrini para este primer choque de la segunda vuelta en LaLiga EA Sports.

Dani Pérez por Deossa, cambio obligado en la convocatoria del Betis

Nelson Deossa se cae de la lista de sólo 20 futbolistas anunciada este pasado viernes por el técnico verdiblanco, que ha tenido que recurrir a la plantilla del Betis Deportivo y ha reclutado al canterano Dani Pérez. El mediocentro colombiano ha despertado aquejado de un agudo cuadro viral por culpa de una amigdalitis que le ha dejado fuera de combate para el trascendental encuentro de esta noche ante el 'Submarino amarillo' en el Estadio de La Cartuja.

Cabe recordar que el propio Pellegrini informó en la rueda de prensa previa a este choque correspondiente a la jornada 20 en Primera división de que Héctor Bellerín tampoco llega ante el Villarreal CF y seguramente tampoco esté el jueves ante el PAOK de Salónica griego, en la séptima jornada de la Fase Liga de la UEFA Europa League. El '2' verdiblanco se mantiene en la enfermería junto a los también lesionados 'Cucho' Hernández, Junior Firpo e Isco Alarcón y a ellos cuatro se ha unido ahora Nélson Deossa, quien queda a la espera de evolución.

De este modo, el Betis afronta la visita del equipo de Marcelino García Toral con un total de siete ausencias obligadas, ya que Pellegrini todavía no puede contar con los dos internacionales marroquíes, Ez Abde y el renqueante Sofyan Amrabat, quienes más de un mes después de su marcha siguen en la Copa de África concentrados con su selección, de cara a la gran final del torneo continental que disputarán ante Senegal a partir de las 21:00 horas de este domingo en el Estadio Príncipe Moulay Abdellah de Rabat.

Así queda la convocatoria de Pellegrini para el Betis - Villarreal de la jornada 20 en LaLiga

La lista actualizada al completo, con los 20 futbolistas convocados por Manuel Pellegrini para el Betis - Villarreal de esta misma noche está compuesta por los porteros Álvaro Valles, Adrián San Miguel y Pau López; los defensas Ángel Ortiz -vuelve tras lesión-, Aitor Ruibal, Marc Bartra, Diego Llorente, Natan de Souza, Valentín Gómez y Ricardo Rodríguez; los centrocampistas Sergi Altimira, Marc Roca, Pablo Fornals, Giovani Lo Celso y Dani Pérez; y los atacantes Antony dos Santos, Rodrigo Riquelme, Pablo García, Chimy Ávila y Cédric Bakambu.