Múltiples bajas y la vuelta de Ángel Ortiz en la lista del Betis contra el Villarreal

El lateral es el único lesionado que se ha recuperado a tiempo para entrar en la convocatoria, de la que salen dos canteranos y continúan fuera los tocados tras la visita al Carlos Tartiere

Los futbolistas del Betis solo han tenido dos dias para preparar el partido de mañana. Lince

El Betis ha comunicado la lista de convocados para el partido de mañana contra el Villarreal muy poco después de que concluyera la rueda de prensa de Manuel Pellegrini, que ya ofreció algunas pistas sobre los elegidos para el primer partido liguero como local de los verdiblancos en 2026.

De hecho, el técnico adelantó la gran novedad de la lista con respecto al choque copero contra el Elche al dar luz verde a la presencia de Ángel Ortiz. En este sentido, el canterano regresa a los planes del chileno tras perderse el envite del miércoles por las pequeñas molestias con las que volvió de la visita al Carlos Tartiere.

La otra variación en relación al listado de los octavos es la esperada caída de los canteranos Dani Pérez e Iván Corralejo. Por lo demás, los citados son los mismos que en la remontada copera tanto en cuanto el lateral es el único lesionado que se ha recuperado en estos días.

Bellerín, Cucho Hernández y Junior siguen fuera por sus problemas físicos

No en vano, siguen en el dique seco los tres futbolistas que finalizaron tocados en el empate contra los asturianos, casos de Cucho Hernández, Héctor Bellerín y Junior Firpo. Pellegrini habló de los tres en rueda de prensa, siendo optimista con el colombiano y dictaminando que a los laterales les queda un mínimo de dos o tres semanas.

Estas tres bajas se suman a la consabida de Isco Alarcón, que continúa con su proceso de recuperación tras el golpe sufrido con Amrabat ante el Utrecht, y las de los internacionales Abde y Amrabat, que disputan este domingo la final de la Copa de África con la elástica de Marruecos y volverán la semana que viene para ponerse a las órdenes de Pellegrini.

Seis bajas en total para recibir al Villarreal

Por ende, el míster chileno afronta el choque de mañana contra el Villarreal con un total de seis bajas y la única buena noticia del regreso de Ángel Ortiz. Por ende, el once, a priori, no presentará muchos cambios más allá de modificaciones puntuales para no cargar de minutos a los mismos a tenor de que ahora vuelve también la competición europea.

Este es la convocatoria completa del Real Betis Balompié para el partido contra el Villarreal en el Estadio de La Cartuja: Álvaro Valles, Pau López, Adrián San Miguel, Aitor Ruibal, Ángel Ortiz, Marc Bartra, Natan, Diego Llorente, Valentín Gómez, Ricardo Rodríguez, Nelson Deossa, Sergi Altimira, Marc Roca, Pablo Fornals, Giovani Lo Celso, Antony, Rodrigo Riquelme, Pablo García, Chimy Ávila y Cédric Bakambu.