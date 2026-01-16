Ángel Ortiz da la mejor de las noticias bajo la presencia de Fajardo y Cucho

Ángel Ortiz ha sido la principal novedad del entreno, ofreciendo una nueva alternativa tras la baja de Héctor Bellerín; Cucho Hernández, por su parte, también apareció junto al director deportivo y Joaquín

El Real Betis, tras la remontada copera que tan buenas sensaciones dejó en la parroquia verdiblanca, ya afronta uno de los duelos que, a principio de la temporada se antojaba más trascendental, como es el de frente al Villarreal CF. El club castellonense opositaba a ser uno de los principales rivales del Real Betis en la lucha por la Champions League pero, ni en la quiniela de los más optimistas, podría predecir que los de Marcelino García Toral llevasen unos números casi de líder de la Primera División. A pesar de ello, la lucha sigue estando presente, y para esa batalla se han alistado nuevos soldados.

Uno de los que parece haberse enchufado es el Chimy Ávila, que un doblete se antojó como uno de sus penúltimos servicios con la camiseta verdiblanca. Con el Getafe CF como una opción que parece alejarse, habrá que ver si el regreso a su país es la mejor solución posible. Sin embargo, él deja claro que no quiere hablar sobre su futuro, y agradece las muestras de cariño de una afición que le agradeció el esfuerzo con una atronadora ovación en el Estadio de La Cartuja. Una muestra más de que es querido el argentino.

La sesión de esta mañana ha dejado una noticia importantísima, como es el regreso de Ángel Ortiz. El canterano verdiblanco cayó lesionado el pasado sábado en el Carlos Tartiere, pero desde el club trasmitían tranquilidad respecto a su tiempo de ausencia. Dicho y hecho, ya que el lateral ya ha vuelto a entrenar con el equipo verdiblanco, suponiendo una opción más para ese carril derecho que tan mermado ha quedado con la ausencia de Héctor Bellerín. El catalán se suma a las bajas de Cucho, Bellerín, Junior Firpo, Isco y los finalistas de la Copa África, que son tanto Amrabat como Ez Abde.

Otra de las noticias positivas ha sido la aparición de Cucho Hernández junto a Manu Fajardo y Joaquín Sánchez. El colombiano seguirá siendo baja durante varias semanas más, aunque estas imágenes gustan en un beticismo que vieron como perdían a uno de los jugadores más trascendentales de esta temporada. Muchas son las cualidades que aporta el colombiano sobre el terreno de juego, con aspectos móviles que hacen que la labor del delantero sea muy importante. Ahora, aparecen como sustitutos Bakambu y Chimy, dos nombres que no tienen segura su presencia al final del mercado de invierno,