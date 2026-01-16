Nelson Deossa irrumpe con fuerza y ya despierta interés: "Si sigue así en el Betis se va a meter en la lista del Mundial"

El medio bético, entre los destacados contra el Elche, ya está demostrando los motivos de su fichaje y desde Colombia apuntan a ESTADIO que cumplir su sueño ya no resulta ninguna utopía: "Es una opción"

Nelson Deossa se ha ganado un sitio con Pellegrini y empieza a posicionarse para el Mundial.CORDON PRESS

Una vez que las lesiones han empezado a respetarle, Nelson Deossa ha comenzado a demostrar los motivos de la fuerte inversión, alrededor de 12 millones de euros, realizada el pasado verano para potenciar el centro del campo.

El colombiano, que arrastraba molestias a su llegada, tardó en entrar en la dinámica del grupo y diversos imprevistos le frenaron tras sus primeras apariciones, si bien tanto Pellegrini como el propio cafetero han tenido paciencia para que llegara el momento y ha ido ganando presencia de manera progresiva, hasta el punto de que ya ha entrado en la rueda y se erige en pieza importante para el míster. De hecho, ya roza los 1.000 minutos en 17 partidos con un total de 11 titularidades, la mayoría a partir de diciembre.

Así las cosas, se erigió en uno de los futbolistas más destacados del Betis en el choque copero contra el Elche, porque rompió líneas cuando peor se encontraba el Betis y lo despertó con sus arrancadas, potencia y capacidad para cubrir campo, lo que destacó el propio club con la simpática publicación de arriba.

Esta actuación, junto a su escalada en el 'status quo' verdiblanco, ha llamado la atención en Colombia, donde diversos periodistas afamados de su país, lo han devuelto a la órbita de la selección sin descartar que pudiera ganarse a última hora un sitio en el Mundial aunque por ahora no haya sido considerado por Néstor Lorenzo.

En Colombia lo sitúan en la órbita de la selección para el Mundial

"Nelson Deossa no hace parte del núcleo duro del profe Lorenzo y ni tampoco es jugador como tal del proceso; pero como siga así como viene, se va a meter en la lista del Mundial. Titularidades, continuidad y buenos rendimientos en el Betis", afirmó en redes Andrés Lacouture, periodista barranquillero de ESPN, mientras que Gol Caracol lanzaba una encuesta sobre si debe estar en la cita mundialista en la que el sí gana de momento con un 65% de los votos.

Además, Óscar Ostos, periodista de este último medio, indició en ESTADIO Deportivo en que sí que existen opciones de que Deossa obtenga el gran premio más allá de que no resulte ni mucho menos sencillo. No la tiene fácil, porque no es de los jugadores del proceso de Néstor Lorenzo, pero es una opción, sin duda. Tiene que mantener el buen nivel y esperar qué sucede, con lesiones u otros temas similares", apuntó Ostos.

Dicho periodista afirma a esta redacción que el juego del bético le resulta similar al de Richard Ríos, uno de los titulares en Colombia junto a Jeffeson Lerma en el centro del campo, revelando los orígenes futbolísticos de Deossa: "Son dos jugadores que vienen del fútbol sala".