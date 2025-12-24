Pellegrini repite con Deossa la 'fórmula Luiz Henrique' y ya recoge los frutos

Titular en siete de los ocho últimos partidos, el colombiano firmó ante el Getafe su mejor actuación como bético y se acerca a las expectativas generadas con su cuantioso fichaje

"Como ya he dicho en otras ocasiones, le costó acostumbrarse al fútbol europeo, pero viene mejorando mucho e hizo un partido muy completo. Tenemos muchos jugadores que se adaptan a varias posiciones. Juegan a lo que saben, que es a jugar bien, no perder el balón y alcanzar el área rival. Él tuvo una lesión del tobillo también, que le impidió estar al cien por cien de condiciones durante un tiempo. Pero es un jugador muy potente, que tiene un margen de mejora grande y que, como Marc Roca o Pablo Fornals, nos ayuda en rupturas y llegadas", esgrimía Manuel Pellegrini sobre un Nelson Deossa que cada vez le convence más. Como hiciera en su día con Luiz Henrique, titular por castigo hasta demostrar lo que llevaba dentro, el 'Ingeniero' parece haber aprovechado la mejoría física del colombiano para darle minutos. Así, ha sido titular en siete de los últimos ocho encuentros oficiales, no siempre por culpa de las bajas, como en El Gran Derbi. Y los frutos ya están aquí. Su empeño también ha servido para acercarse a las expectativas que generaron los casi 12 millones de euros de traspaso abonados a Rayados de Monterrey.

Un récord para celebrar un despertar deseado

Dos de las principales webs del sector de las estadísticas de fútbol, SofaScore y WhoScored, coinciden al calificar el del pasado domingo ante el Getafe CF como el mejor partido de Nelson Deossa desde su aterrizaje en La Cartuja. Son ya 15 apariciones y 765 minutos en su haber (con una asistencia a Rodrigo Riquelme en la Copa del Rey ante el Torrent CF). De esta forma, la primera de las páginas mencionadas le concede una nota de 8,2 sobre 10, sólo por detrás de los goleadores Aitor Ruibal y Pablo Fornals, mientras que su homóloga le da un 8,4, como al castellonense, por el 8,5 de su paisano 'Cucho' Hernández, el 8,6 de Antony Matheus dos Santos y el 9 de Aitor Ruibal. En lo que no hay dudas es en su récord: el de Marmato ganó 19 de los 22 duelos que disputó, más que nadie hasta ahora en LaLiga, superando los 18 del 'babazorro' Lucas Boyé frente al Rayo Vallecano, los 17 del gironí Azzedine Ounahi frente al Athletic Club y los 16 del culé Lamine Yamal y el getafense Abdel Abqar frente al Deportivo Alavés en ambos casos.

Los datos de una mejoría palpable

Los 19 duelos ganados de 22 intentados de Nelson Deossa (11 de 12 en suelo y 8 de 10 aéreos, el doble que el segundo en ese ranking) no son sus únicos registros sobresalientes de la última jornada liguera de 2025. En el aspecto defensivo (ocho contribuciones), el ex de los Rayados de Monterrey sobresalió en varios apartados más, como demuestra el hecho de que firmó dos despejes, dos intercepciones y ocho recuperaciones de balón, haciendo una única falta y no siendo desbordado nunca, además con un 82% de pases precisos. De hecho, erró únicamente dos toques de 69, provocó tres faltas y salió exitoso de los cuatro regates intentados (el doble que el siguiente, contando ambos equipos). Solamente Marc Roca (5) hizo más entradas que él (4, como Antony Matheus dos Santos).