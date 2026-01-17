Betis 2-0 Villarreal: Valiosísimo en lo deportivo y lo anímico

Valles y su zaga sostienen a un equipo que derrochó agresividad y oportunidad para imponerse por medio de Ruibal y Fornals; así lo vivimos y lo contamos minuto a minuto

Triunfo muy valioso del Real Betis sobre el Villarreal CF (2-0), no tanto por recortar tres puntos y llevarse el 'goal-average' particular ante los castellonenses, que van muy distanciados por la Champions League, sino por acercarse al RCD Espanyol en pos de la quinta plaza y también en lo anímico, pues apabulló con intensidad y perseverancia a un oponente embalado en LaLiga que últimamente solía 'mojar' en la capital andaluza. Aitor Ruibal y Pablo Fornals ajusticiaron en la segunda mitad, mientras que Álvaro Valles y su zaga sostuvieron antes de la roja postrera a Santi Comesaña, que apagó cualquier amago de reacción foránea.

La primera parte fue pareja y espectacular, fruto del choque de trenes que acontecía, por más que las bajas, mucho más importantes en el anfitrión, condicionaran las disposiciones de 'armamento'. Tuvo mayor posesión el conjunto verdiblanco, agresivo a más no poder en la presión y arriesgando bastante al apretar ya desde la salida amarilla con un 'Chimy' Ávila que se había ganado la titularidad como referencia con su doblete al Elche CF en Copa del Rey. Eso hizo que, numéricamente hablando, llegaran el doble de veces los de Manuel Pellegrini, aunque la notoriedad correspondió a los de Marcelino García Toral.

Porque, tras un aviso del 'Comandante' que punteó por si acaso Luiz Júnior y antes del paradón a quemarropa de Álvaro Valles a Georges Mikautadze, se cruzaron providencialmente Aitor Ruibal (a quien Alfonso Pedraza roba la cartera como él a Adrià Pedrosa el otro día en la acción del georgiano) y Marc Bartra, al tiempo que Gerard Moreno remató desviado por poco en posición muy forzada. En el área contraria, el meta brasileño salvó la última de su rival, la más clara, con Pablo Fornals o Antony Matheus dos Santos desperdiciando atinos y regalos.

El factor desequilibrante, actuando de falso extremo zurdo, fue un renacido Giovani Lo Celso, al que quizás le sobraron un par de regates y filigranas, pero que percutió mucho y bien contra su ex equipo. El colegiado, García Verdura, dejó jugar, en ocasiones obviando faltas claras, aunque con el mismo criterio por bando y bando. Se pidió un penalti cumplida la media hora de Juan Foyth sobre su compatriota Ezequiel Ávila que, pese al contacto existente y a que el defensor foráneo no llega a tocar el esférico, se antoja bien administrado por el catalán, que no lo pitó.

La reanudación no perdió un ápice de electricidad, con Luiz Júnior despejando un zurdazo cruzado y malintencionado de Marc Roca, mientras que Natan de Souza se interponía a continuación entre Tajon Buchanan y Álvaro Valles. El extremo canadiense lo intentaría luego con su otra pierna, buscando sin encontrar el ángulo. Antes de alcanzar el cuarto de hora, Aitor Ruibal abriría el marcador gracias a su fe y a su pegada, ya juegue de lateral, de extremo o de delantero: centra Antony, despeja mal Dani Parejo y 'el multiusos de Sallent' fusila a placer.

Trató de aprovechar la inercia el Real Betis, viendo, además, cómo la contienda se embarraba con alguna escaramuza bien juzgada de nuevo por el árbitro. La retaguardia del Villarreal CF resistía y dejaba pasar el tiempo hasta tesituras más favorables. Y las encontró con Nicolas Pépé en el campo, si bien fue ante Buchanan cuando volvió a lucirse Valles, brillante con los pies para ganar el mano a mano. Valiera o no, Bartra tapó a Cardona, acción tras la que el 'Ingeniero' decidió cambiar de 'falso 9' y el de Careñes, meter 'pólvora' con el pitadísimo Ayoze Pérez.

La roja directa que se buscó y se llevó Santi Comesaña, gran perdedor de su 'pique' con Gio Lo Celso, se antojaba determinante, pues no quedaba ni un cuarto de hora. Como sabe más por viejo que por diablo Pellegrini, quitó rápidamente al mediapunta rosarino, 'carne' de futuras provocaciones, siendo ahora los heliopolitanos quienes temporizaban. Con Rodrigo Riquelme a los mandos, se rozó el tercero, mientras que se anulaba justamente un tanto por fuera de juego a Renato Veiga y la desesperación apagaba a los castellonenses.

Ficha técnica del Betis - Villarreal de LaLiga EA Sports

Real Betis: Álvaro Valles; Aitor Ruibal, Bartra, Natan, Valentín Gómez; Altimira, Marc Roca; Antony (Ortiz 89'), Fornals, Lo Celso (Rodrigo Riquelme 79'); y 'Chimy' Ávila (Pablo García 72').

Villarreal CF: Luiz Júnior; Pau Navarro (Mouriño 46'), Foyth, Renato Veiga, Pedraza (Sergi Cardona 46'); Buchanan, Santi Comesaña, Parejo, Moleiro (Macià 81'); Gerard Moreno (Pépé 65') y Mikautadze.

Árbitros: García Verdura (catalán), con el tinerfeño Trujillo Suárez en el VAR. Roja directa al castellonense Santi Comesaña (76'). Amarillas a los locales Valentín Gómez, Bartra y Rodrigo Riquelme, así como a los visitantes Pedraza, Mouriño y Marcelino García Toral (técnico).

Goles: 1-0 (57') Aitor Ruibal; 2-0 (83') Fornals.

Incidencias: Encuentro correspondiente a la jornada 20ª de LaLiga EA Sports (primera de la segunda vuelta), disputado en el Estadio de La Cartuja de Sevilla ante 60.138 espectadores.