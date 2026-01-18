Lo Celso regatea también a su futuro y tira de escudo: "Siempre digo que es un orgullo y un privilegio"

En uno de sus mejores partidos, ejerciendo como falso extremo zurdo, el '20' recurre a la humildad, aunque agradece la ovación de la grada: "Me llena el cariño de la gente"

"Es un triunfo muy importante para nosotros. Primero, por el rival al que nos enfrentábamos, que viene haciendo muy bien las cosas, y, sobre todo, para nosotros como equipo; un triunfo así es muy importante para la confianza, para lo que viene. Este equipo viene trabajando muy bien y minimizar a un rival así no es fácil. Nos vamos muy felices por eso. ¿El mejor partido del Betis de la temporada? Sí, tranquilamente. Creo que hicimos grandes encuentros, recuerdo varios en casa donde fuimos muy contundentes, pero hoy te da esa sensación porque enfrentábamos a un oponente que estaba muy por encima", explicaba en zona mixta Giovani Lo Celso.

Entiende el rosarino que era relevante "recortar puntos" a un teórico rival directo al que golpearon "en los momentos justos", aunque se queda con "regalar esta alegría a la gente, que se lo merecía". Lo que no tiene tan claro es que fuera su mejor actuación este curso: "Uno siempre trabaja para dar lo mejor. A veces salen las cosas, a veces no tanto. Pero, bueno, yo siempre digo que trato de dar lo mejor día a día, aportar granitos de arena al equipo. Y hoy, la verdad, es que me voy muy feliz, sobre todo por el triunfo del equipo. Creo que veníamos de una semana complicada. Al final jugamos tres partidos en siete días, de sábado a sábado, y no es fácil. Pero el equipo cómo respondió y, también gracias al empuje de la gente, lo pudimos sacar adelante. Personalmente, me voy muy feliz porque la gente se va feliz".

Ovación de la grada

"Yo siempre dije que para mí es un orgullo y un privilegio representar a este escudo. Ahora que me tocó cumplir 100 partidos hace unos días, lo volví a repetir. Y la verdad es que me siento muy feliz. Al final soy un agradecido al cariño que me brinda la gente. Y yo lo que te digo, trabajo para ser cada día un poquito mejor y ayudar al equipo. Creo que hoy dimos nuestra mejor versión como equipo contra un rival directo".

¿Está al alcance el Villarreal tras ganarle el 'goal-average'?

"Sí, a ver, nosotros siempre apuntamos a lo más alto. Al final es lo que este escudo te lleva. Siempre miras para arriba. Fíjate que no nos podemos relajarnos ni un segundo. Y creo que hoy contra un rival directo achicamos puntos, pero sobre todo por el momento. Creo que el momento, tanto para ellos como para nosotros, es importante. Nosotros veníamos de una racha en LaLiga que nos estaba costando. Entonces, creo que hicimos un partido completo y obviamente que sí, que queda mucha Liga. Al final estamos empezando la segunda vuelta".

Mercado invernal

"La verdad es que el equipo está muy comprometido. Al final, el runrún de afuera a nosotros no nos tiene que entrar de puertas para adentro. Nosotros estamos muy tranquilos y trabajando duro para estas noches, para regalar esta alegría a la gente. Y creo que hoy el equipo en línea general estuvo muy bien".

La roja a Comesaña

"Fue una patada por atrás. Yo la siento, me tiro y tarjeta roja. No puedo decir nada más".