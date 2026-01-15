Vinculan al Betis con Sebastian Szymanski por si Lo Celso se marcha, pero el argentino se agarra el escudo: "Con el compromiso del primer día"

El mediapunta del Fenerbahçe suena como posible candidato a suplir a Giovani Lo Celso, quien ha dejado muy claras sus intenciones y cuenta con la máxima confianza de Manu Fajardo y Manuel Pellegrini

"Lo afrontamos sin lanzar campanas al vuelo pero con la claridad y el convencimiento de que estamos preparados para todos". Estas han sido las palabras pronunciadas por Manu Fajardo cada vez que le han preguntado por el mercado invernal de fichajes. El director deportivo del Real Betis pone en valor la plantilla y admite que se contemplan posibles refuerzos para todas las posiciones suceptibles de mejoras y, sobre todo, para suplir posibles salidas.

De momento, el movimiento es mínimo, pero a pesar de los constantes desmentidos sigue sonando con fuerza el nombre de Giovani Lo Celso y, de paso, la rumorología invernal aporta este jueves el nombre de un potencial sustituto: el mediapunta polaco Sebastian Szymanski.

Sebastian Szymanski, otro posible motivo de negociación entre el Real Betis y el Fenerbaçe

Según avanza el periodista Rudy Galetti, el Betis valora a Szymanski como una de las opciones anotadas en la agenda como posibles recambios para Lo Celso, si el argentino acabase saliendo en esta ventana de enero en la que tanto ha sonado para el Inter de Miami de su amigo Lionel Messi.

El futbolista de 26 años juega en el Fenerbahçe SK de Turquía, con quien Manu Fajardo admite mantener muy buena relación debido al seguimiento que los estambulitas vienen realizando de la cesión de Sofyan Amrabat, así como de las conversaciones de cara a la posibilidad de quedarse en propiedad con el pivote marroquí.

Siempre según la mencionada información, en el conjunto verdiblanco estiman la capacidad de Szymanski para jugar como mediocentro, como mediapunta e incluso de extremo. Zurdo que se maneja bien a perfil cambiado, destaca por su habilidad técnica, su capacidad asociativa, su visión de juego y la determinación en los últimos metros que prueban sus 22 goles y 30 asistencias en 134 partidos con el Fenerbahçe. Tasado por Transfermarkt en 12 millones de euros y con sólo un año de contrato (hasta 2027), el precio de salida en una hipotética negociación rondaría los 10 millones que los turcos pagaron en 2023 al Dinamo de Moscú.

Pellegrini entorna la puerta de salida, Manu Fajardo la cierra y Lo Celso lo celebra: "Con el mismo compromiso del primer día"

No obstante, para eso tendría que salir Lo Celso y no parece que sea la intención del jugador, del director deportivo ni del entrenador. "Hay muchísimo ruido con Gio en el mercado, pero no hay nada real. Con el Real Betis o conmigo no ha contactado ningún club. Tengo muy buena relación con su agente y no me ha transmitido nada. Gio es un jugador muy, muy importante. Ha vuelto con muy buena actitud después del parón de Navidad. Hay confianza máxima en él, a nivel personal y profesional. Vamos a volver a ver pronto su mejor versión", explicó el propio Manu Fajardo en una entrevista reciente para analizar los nombres propios de la ventana de enero.

"A ver, para mí es imposible cerrar del todo la puerta de salida de nadie, porque son decisiones que no dependen solamente de un cuerpo técnico. Lo que sí les puedo asegurar al 100% es que Gio está considerado como uno de los jugadores más importantes del plantel y lo va a seguir siendo, por lo menos desde el punto de vista técnico", aseguraba en una rueda de prensa de primeros de año el técnico Manuel Pellegrini, preguntado por la insistencia del Inter de Miami.

También ha mandado un mensaje muy claro el propio Lo Celso, quien fue el autor del primer gol del Betis en 2026, el del empate contra el Real Oviedo. "Con el de hoy ya son 101 partidos defendiendo esta camiseta. Un orgullo enorme defender este escudo. Con la misma ilusión y el mismo compromiso del primer día. Agradecido por el apoyo y cariño de siempre. Seguimos a por más. Todos Juntos. Lo mejor está por venir. ¡'Musho' Betis hoy y siempre!", escribía en su cuenta de Instagram.