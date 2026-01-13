El CTA se pronuncia sobre la legalidad o no del 1-1 de Lo Celso en Oviedo

La acción del minuto 84, muy protestada por los ovetenses por el posible empujón del rosarino a David Carmo para poder rematar, tiene ya un segundo veredicto

Corría el minuto 84 y Guillermo Almada saboreaba ya su primera victoria como entrenador del Real Oviedo, que ganaba desde el minuto 64 gracias a un zapatazo desde la frontal de Ilyas Chaira ante el que nada pudo hacer Álvaro Valles. Sin embargo, justo veinte más tarde, un centro cerrado de zurda de Antony Matheus dos Santos era peinado a la red por Giovani Lo Celso, que dudó unos segundos si festejar o no. Los anfitriones protestaron al entender que el rosarino empuja a David Carmo para poder prolongar de cabeza y ponerla lejos del alcance de Aarón Escandell. Desde la sala VOR, Pizarro Gómez se tomó unos segundos para revisar la acción, que no precisó del traslado del árbitro principal, Cuadra Fernández, hacia la zona del monitor. Básicamente, el madrileño confirmó que no había un error manifiesto de su paisano (circunscrito pese a su nacimiento en Madrid al colegio balear), imperando el criterio de éste. Los verdiblancos salvaron un punto.

Este martes, durante la emisión del 16º programa de 'Tiempo de Revisión', el CTA se ha pronunciado al respecto, eligiendo ésta como la primera de las siete jugadas analizadas por su carácter controvertido. Como era de esperar, pues se pueden contar con los dedos de una mano y sobran varios en el casi centenar de fallos emitidos esta temporada, imperó el corporativismo de los árbitros, aunque, al menos, Marta Frías Acedo, la portavoz del organismo integrado en la RFEF, ejerce una labor didáctica para argumentar el porqué de las decisiones. Spoiler: el tanto de Gio Lo Celso fue legal y no había motivos para denunciar, en el caso carbayón, agravio alguno al respecto.

Los argumentos del CTA para respaldar a Cuadra Fernández y Pizarro Gómez en el gol de Lo Celso

"El Betis marca gol en el minuto 84 y el equipo local reclama falta del delantero visitante. En las imágenes se aprecia que el atacante bético apoya sus manos en el cuerpo del defensor oviedista, pero no se trata de un empujón, sino de una acción para proteger su posición en el salto y marcar distancia con la defensa para poder rematar. La Regla 12, sobre faltas y conductas incorrectas, considera que el contacto con las manos sobre el adversario no constituye falta si no hay empujón, agarre o acción que limite la capacidad del rival para disputar el balón. En este caso, el gesto del delantero es natural en la disputa aérea, marcando la distancia para proteger su posición. Por tanto, la acción es legal y el gol debe ser validado. El CTA considera que la decisión de dar validez al gol fue correcta. El contacto observado es parte del juego y no justifica sanción, por lo que el gol del Betis se concedió de forma correcta conforme al reglamento", asegura 'Tiempo de Revisión'.