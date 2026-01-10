Guillermo Almada tiene claro su veredicto en el gol de Lo Celso: "Fue falta"

El técnico ovetense se ha mostrado contundente al respecto de su valoración de la posible falta de Lo Celso en el gol del empate; enseñando también su "amargura" por no haber podido conseguir esa victoria

Durante varios minutos, se estableció la fiesta en el Carlos Tartiere. No era para menos, ya que el equipo consiguió ponerse por delante gracias al tanto de Ilyas en un momento ya avanzado de la segunda mitad. 107 días y dos entrenadores después, los ovetenses pudieron disfrutar de un tanto en su casa, en un regreso a Primera División que está siendo complicado para el equipo asturiano. Sin embargo, ante un Real Betis fuerte, el Oviedo fue capaz de parar ciertas acometidas y conseguir sumar un nuevo encuentro donde las sensaciones no son para nada negativas.

Tras el encuentro, ha sido Guillermo Almada el que ha comparecido ante los medios de comunicación, destacando cierta pena por no haber podido aprovechar ese gol de Ilyas para conseguir los tres puntos, aunque satisfecho por la línea de crecimiento del equipo en estas últimas jornadas.

"Amargura" tras el empate frente al Real Betis

En el Real Oviedo, poco a poco se va viendo a un equipo que ya es capaz de competir en Primera División. No hace mucho del encuentro en el Sánchez-Pizjuán, donde se vio a una plantilla totalmente perdida sobre el terreno de juego. De eso mucha culpa la tiene Almada, que se ha lamentado de no haber podido obtener un botín mayor. "Amargura por recibir el gol cuando el partido estaba controlado, no se veía por dónde podían llegar ellos, aunque tienen tanto nivel técnico que en cualquier descuido nos podía costar caro. Es amargo porque se nos escapa el partido en una pelota que tiran al área porque no nos podían desbordar. La jugada del desenlace volvió a ser polémica, como en el último partido", declaró.

"Dejamos la vida en cada situación, hemos crecido, damos la cara. Nos falta que no cerramos los partidos. La mejor defensa cuando marcamos es ir a buscar otro. Hay que seguir trabajando, hay que aprender, se sienten identificados y dejan la vida en la cancha. Eso es lo que me transmiten", respondió.

Almada, contundente sobre el gol de Lo Celso

Una de las polémicas del partido la ha dejado el gol verdiblanco que ha servido para rescatar un punto a favor de los pupilos de Manuel Pellegrini. En un centro medido de Antony, fue Lo Celso el encargado de meter el balón dentro de las mallas de Aarón. Sin embargo, David Carmo protestó desde un primer momento un empujón del argentino que pudo haber desestabilizado al defensa a la hora de despejar el balón.

Sobre este lance, el técnico ovetense ha sido muy claro. "Me parece que fue falta. El empujón puede ser más fuerte o más débil, pero es falta porque crea una situación de gol. No podemos hacer nada ante la decisión que toma el árbitro", manifestó.

Optimismo con el mercado en el horizonte

A pesar de la polémica, el entrenador se muestra contento con el crecimiento del equipo y confía en revertir la situación. "Soy optimista. Creo en el trabajo y en los futbolistas, los veo entrenar diariamente y hay una entrega absoluta. Soy muy optimista para revertir la situación. Debemos ganar, nos haría mucho bien, más allá de las buenas actuaciones que hemos tenido. Nos falta esa gotita de suerte, cualquier desliz nos cuesta caro. Es más fácil de defender esa acción que otro tipo de jugada", respondió.

Ya por último, quiso hacer referencia al mercado de fichajes, aunque sin mojarse mucho. "Estamos en la búsqueda, no entro en las negociaciones. Precisamos variantes ofensivas para que nos den otras características para hacer daño a los rivales. No es sencillo, pero están haciendo un esfuerzo para reforzar al equipo".