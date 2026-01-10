Valentín y Lo Celso, enfadados por no haber conseguido un mayor botín aunque con una alegría histórica: "Pudimos haber ganado"

Tanto Lo Celso como Valentín Gómez han coincido en su análisis del encuentro, ya que ambos se han marchado decepcionados de no haber podido aprovechar todas las ocasiones

El Real Betis ha vuelto a pinchar en este año 2026, al no ser capaz de pasar del empate frente al colista de LaLiga EA Sports. El partido, sin embargo, no es que haya sido un paseo para los verdiblancos, ya que el equipo de Guillermo Almada ha puesto en muchas complicaciones al equipo de Pellegrini, llegando a tener ocasiones para poder optar a los tres puntos. Uno de los grandes protagonistas del partido fue Giovani Lo Celso, que acabó cogiendo de nuevo esa capa de superhéroe que tan poco común era esta temporada para acabar salvando al menos un punto en la visita al Carlos Tartiere.

Tras el encuentro, tanto el centrocampista como el defensa Valentín Gómez han comparecido ante los medios de comunicación, estando de acuerdo ambos en lo extraño que ha sido el partido, donde el Real Betis también acabó mereciendo algo más, sobre todo en la primera parte.

La extrañeza de Lo Celso sumado a la alegría por su tanto

Ya se ha comentado antes, pero nunca está de más recordarlo. Con la lesión de Isco, los béticos reclamaban ese pasito adelante del centrocampista argentino, adquiriendo ese papel que se le presupone importante en la creación de juego. En esta ocasión, su tanto ha sido el que ha permitido conseguir cierto botín en la visita a tierras asturianas. En los micrófonos del Real Betis, ha querido destacar la extrañeza de este partido. "El sabor amargo de que dejamos escapar dos puntos en un campo donde creo que creamos muchas situaciones. En el primer tiempo ya lo pudimos haber sentenciado ahí y ya hubiera sido diferente. Pero bueno, no se nos pudieron dar las ocasiones y, después con el gol de ellos, se hizo todo más cuesta arriba. Me quedo con el esfuerzo del equipo de seguir intentándolo igual y creo que creamos muchas situaciones de goles que no pudimos concretar", declaró el argentino.

Por el lado personal, el argentino se mostró muy satisfecho tras haber podido anotar su segundo tanto en la competición liguera, aunque la mente ya está pensando en la Copa. "Siempre trabajo para esto, para ayudar al equipo. Hay veces que sale de mejor manera, otras no tanto. Pero bueno, siempre digo que es el camino del trabajo, de sumar para el equipo. Obviamente que hoy volví a marcar. Pero bueno, me voy con un sabor amargo porque creo que pudimos haber ganado y no se nos dio", respondió Lo Celso.

Este tanto no es cualquier cosa, ya que provoca que el argentino entre en el top 50 de máximos goleadores de la historia del equipo de Heliópolis, igualando con los números de Macario. Una cifra importantísima cuando surgen dudas sobre su futuro inmediato.

La insatisfacción de Valentín

También otro de los que compareció ante los medios de comunicación, en este caso frente a los de Movistar, fue Valentín Gómez. En un diagnóstico similar al de sus compañeros, también lamentó las ocasiones falladas. "Al final, cuando llegas y no convertís, a la larga te termina pasando un poco de factura, que fue un poco lo que nos pasó hoy. A veces entra, a veces no. Hoy tuvimos la mala suerte de que no entró y nos podemos llevar solamente un empate", respondió.

Al ser cuestionado sobre si se van enfadados de Oviedo al entender que podrían haberse llevado la victoria, Valentín lo tiene claro. "Enfadados, obviamente que sí. Todos jugamos para ganar, siempre queremos ganar, siempre es en lo que buscamos. Así que sí, obviamente que contentos, no nos vamos", finalizó el defensa.