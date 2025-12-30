Lo Celso y el mercado invernal: ofertas, posturas, predisposición y precio

A menor nivel de lo esperado, según Pellegrini por unas molestias que no acaba de superar, se especula con una salida del rosarino en busca de minutos que le hagan llegar rodado al Mundial

El Real Betis no tiene constancia, ni por parte de Giovani Lo Celso o sus agentes ni por la de posibles clubes interesados, de movimientos de salida del rosarino en el inminente mercado invernal. Ésa es la realidad, compatible con las especulaciones difundidas en los últimos días por diferentes medios argentinos y españoles acerca de los sondeos realizados por varios clubes, que tratarían antes, lógicamente, de convencer al '20' para, de conseguirlo, negociar un traspaso o una cesión con la entidad verdiblanca. Esto último no ha sucedido, por lo que no se puede hablar, como se ha hecho, de una cuestión en marcha o, mucho menos, avanzada. Según ha podido conocer ESTADIO Deportivo de ambas partes, así como de varias de las entidades relacionadas con el centrocampista, las opciones de que el ex del Tottenham cambie de aires son, a día hoy, si no nulas, sí bastante improbables.

El Betis no tiene intención de desprenderse de Gio, menos aún ahora... y él no quiere irse

La incertidumbre acerca de cuándo y como volverá Isco Alarcón, recién operado del tobillo derecho, convierten en desaconsejable la hipotética marcha de Giovani Lo Celso. Aparentemente, el ostracismo al que le viene condenando Manuel Pellegrini indicaría que el 'Ingeniero' ha perdido su fe en él, pero lo cierto es que, salvo un Pablo Fornals que está brillando como mediocentro, ni Rodrigo Riquelme ni el 'Chimy' Ávila le convencen en la posición de '10'. Aparte, sin que haya trascendido una lesión importante como tal, el míster chileno ha comunicado en varias ocasiones que el '20' ha sufrido pequeñas dolencias musculares que le han impedido rendir a su nivel habitual. Con contrato hasta 2028 y un rendimiento irregular (dos goles y dos asistencias en 20 partidos, con solamente 1.203 minutos jugados), se habla del Inter de Miami y de otros clubes mexicanos, aunque, según el experto Matteo Moretto y la versión que trasladan sus asesores a este periódico, la intención de Gio es la de quedarse, como poco, hasta final de curso donde está.

Nadie está blindado, aunque ni mucho menos se conformarían en La Cartuja con recuperar la inversión

Aunque algunas fuentes hablan de que Giovani Lo Celso podría salir por unos 5-6 millones de euros, conformándose el Real Betis, siempre según esa misma versión, con recuperar lo invertido, desde la entidad heliopolitana desmienten la mayor: no hay intención de vender al rosarino, pero, como todo el mundo tiene un precio, el del ex de PSG y Villarreal no sería el mencionado. Entre otras razones, porque aquella operación con los 'Spurs' era de superior enjundia, aunque los dirigentes verdiblancos lograron abaratarla incluyendo una opción de compra de 25 millones de euros por Johnny Cardoso que expiró, como el posible derecho de tanteo que se negaba en La Palmera. Además, el futbolista argentino tuvo que renunciar a ciertas cantidades a cambio de otras concesiones, por lo que, para que en La Cartuja se plantearan soltarlo, tendría que llegar una oferta de dos dígitos, nunca menor de 15 millones de euros, su tasación según la web especializada 'Transfermarkt'.