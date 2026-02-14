La portada de ESTADIO Deportivo para el domingo 15 de febrero de 2026:

30 aniversario

- SEVILLA FC - DEPORTIVO ALAVÉS: SOBREVIVE

El Sevilla logra sumar un punto ante un rival directo en un partido con mucha polémica y condicionado por la expulsión de Juanlu al cuarto de hora; el equipo se repuso con gol de Sow y, tras el empate alavesista, supo resistir en pleno caos con rojas a Almeyda y Jordán

- MALLORCA - BETIS: OPORTUNIDAD DE CHAMPIONS

El Betis, con Antony en la lista, tiene hoy (21:00 h) una ocasión de oro en Son Moix tras el empate del Espanyol y la derrota del Villarreal

