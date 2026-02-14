El empate del Sevilla contra el Alavés en un partido cargado de polémica abre la portada de ESTADIO de este domingo 15 de febrero, con espacio también para la previa de la importante visita del Betis a Mallorca

La portada de ESTADIO Deportivo para el domingo 15 de febrero de 2026:

- SEVILLA FC - DEPORTIVO ALAVÉS: SOBREVIVE

El Sevilla logra sumar un punto ante un rival directo en un partido con mucha polémica y condicionado por la expulsión de Juanlu al cuarto de hora; el equipo se repuso con gol de Sow y, tras el empate alavesista, supo resistir en pleno caos con rojas a Almeyda y Jordán

- MALLORCA - BETIS: OPORTUNIDAD DE CHAMPIONS

El Betis, con Antony en la lista, tiene hoy (21:00 h) una ocasión de oro en Son Moix tras el empate del Espanyol y la derrota del Villarreal