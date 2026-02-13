La portada de ESTADIO Deportivo para el sábado 14 de febrero de 2026
Vuelven los de Matías Almeyda a Nervión con el inexcusable objetivo de hacer olvidar a su gente en un día tan señalado lo de su última comparecencia
- SEVILLA FC - DEPORTIVO ALAVÉS (18:30 HORAS) / DE CORAZÓN
El sevillismo espera sufrir menos que ante el Girona y celebrar San Valentín con un triunfo que sirva para dejar atrás a un rival directo por la permanencia y volver a enamorarse de su equipo
- ATAQUE EN DUDA
El 'Cucho' Hernández reaparece en el penúltimo entrenamiento y Antony vuelve a dosificarse en el gimnasio, por lo que la vanguardia para Palma de Mallorca, donde habrá más de 1.000 aficionados béticos, continúa en el aire
- VUELVE AL REDIL
El Real Madrid aparca la Superliga y regresa al seno de la UEFA tras un pacto entre Florentino, Ceferin y Al-Khelaïfi que provocará la retirada blanca de las demandas multimillonarias
- ACTIVOS PROTEGIDOS
Osasuna, que no pasó del empate en Elche (0-0), rechazó 25 millones del Sunderland por su extremo Víctor Muñoz, cuyo 50% sigue siendo blanco.