30 aniversario

La portada de ESTADIO Deportivo para el sábado 14 de febrero de 2026

Vuelven los de Matías Almeyda a Nervión con el inexcusable objetivo de hacer olvidar a su gente en un día tan señalado lo de su última comparecencia

Odysseas Vlachodimos, héroe ante el Girona al detener un penalti en la última jugada para salvar un punto.SFC

1 min lectura

La portada de ESTADIO Deportivo para el sábado 14 de febrero de 2026:

- SEVILLA FC - DEPORTIVO ALAVÉS (18:30 HORAS) / DE CORAZÓN

El sevillismo espera sufrir menos que ante el Girona y celebrar San Valentín con un triunfo que sirva para dejar atrás a un rival directo por la permanencia y volver a enamorarse de su equipo

- ATAQUE EN DUDA

El 'Cucho' Hernández reaparece en el penúltimo entrenamiento y Antony vuelve a dosificarse en el gimnasio, por lo que la vanguardia para Palma de Mallorca, donde habrá más de 1.000 aficionados béticos, continúa en el aire

- VUELVE AL REDIL

El Real Madrid aparca la Superliga y regresa al seno de la UEFA tras un pacto entre Florentino, Ceferin y Al-Khelaïfi que provocará la retirada blanca de las demandas multimillonarias

- ACTIVOS PROTEGIDOS

Osasuna, que no pasó del empate en Elche (0-0), rechazó 25 millones del Sunderland por su extremo Víctor Muñoz, cuyo 50% sigue siendo blanco.

