Vuelven los de Matías Almeyda a Nervión con el inexcusable objetivo de hacer olvidar a su gente en un día tan señalado lo de su última comparecencia

Odysseas Vlachodimos, héroe ante el Girona al detener un penalti en la última jugada para salvar un punto.SFC

La portada de ESTADIO Deportivo para el sábado 14 de febrero de 2026:

- SEVILLA FC - DEPORTIVO ALAVÉS (18:30 HORAS) / DE CORAZÓN

El sevillismo espera sufrir menos que ante el Girona y celebrar San Valentín con un triunfo que sirva para dejar atrás a un rival directo por la permanencia y volver a enamorarse de su equipo

- ATAQUE EN DUDA

El 'Cucho' Hernández reaparece en el penúltimo entrenamiento y Antony vuelve a dosificarse en el gimnasio, por lo que la vanguardia para Palma de Mallorca, donde habrá más de 1.000 aficionados béticos, continúa en el aire

- VUELVE AL REDIL

El Real Madrid aparca la Superliga y regresa al seno de la UEFA tras un pacto entre Florentino, Ceferin y Al-Khelaïfi que provocará la retirada blanca de las demandas multimillonarias

- ACTIVOS PROTEGIDOS

Osasuna, que no pasó del empate en Elche (0-0), rechazó 25 millones del Sunderland por su extremo Víctor Muñoz, cuyo 50% sigue siendo blanco.