Elche 0-0 Osasuna: Sin puntería no hay premio

Elche y Osasuna suman un punto positivo para los rojillos e insuficiente para los locales que siguen mirando muy de cerca el descenso

Elche y Osasuna firman las tablas (0-0) en el Martínez Valero en un partido dónde la puntería brilló por su ausencia. Sergio Herrera salvó a los rojillos en la segunda mitad y consigue un punto positivo ante un Elche que sigue mirando de reojo el descenso y sin ganar en todo lo que va de 2026.

Álvaro Rodríguez no tiene la noche en el Martínez Valero

La primera parte comenzó con la ocasión más clara del partido, protagonizada por Álvaro Rodríguez. El delantero del conjunto licítense fue el más listo de la clase dentro del área y aprovechó una desconexión de la defensa rojilla para recoger un rechace de Sergio Herrera. El meta de Osasuna no pudo agarrar el zapatazo de Cepeda y dejó el balón muerto dentro del área. Álvaro Rodríguez, con todo a su favor, echó el balón fuera al intentar colocarlo al segundo palo, provocando que la hinchada verde se echase las manos a la cabeza. Pero esa no fue la única clara ocasión que erró el delantero, que minutos después, dispuso de una gran ocasión desde el punto de penalti tras un pase atrás de Germán Valera. El uruguayo metió el pie demasiado abajo y mandó el balón por encima del larguero. Más allá de estas dos acciones destacables y un chut de Cepeda que impactó en la espalda de Catena, poco más se vio sobre el verde del Martínez Valero. El árbitro no añadió nada y mandó a los jugadores a recapacitar al vestuario.

Sergio Herrera evita la derrota de Osasuna

En la segunda parte no hubo un dominador claro y ambos equipos dispusieron de algunas ocasiones claras para abrir el marcador. El primero en intentarlo fue Budimir, pero su chut mordido no inquietó a Dituro. El Elche, por su parte, si estuvo cerca de hacer el primer gol, pero 'Tete' Morente mandó a las nubes un chut desde el área pequeña. André Silva, en la segunda mitad, se creció, pero Sergio Herrera, hasta en dos ocasiones, le ganó la partida en el mano a mano con dos paradas espectaculares que mantuvieron dentro del partido a Osasuna. Budimir fue sustituido por Raúl García que nada más entrar rozó el gol. Un gol que no consiguió porque Febas, sobre la línea de gol, evitó el tanto del delantero de Osasuna. El partido acabó sin goles y con la vuelta de Rafa Mir, la única buena noticia del Elche en una noche sin puntería en el Martínez Valero.

Ficha técnica:

0 - Elche: Dituro; Pétrot, Chust, Bigas; Tete Morente (De Santiago, min. 85), Febas, Aguado (John Chetauya, min. 80), Cepeda (Neto, min. 80), Valera; Da Silva (Rafa Mir, min. 85) y Álvaro Rodríguez.

0 - Osasuna: Sergio Herrera; Rosier, Catena, Herrando, Javi Galán; Iker Muñoz (Osambela, min. 67), Torró (Moncayola, min. 67); Rubén García (Abel Bretones, min. 85), Aimar, Víctor Muñoz (Moro, min. 67) y Budimir (Raúl, min. 73).

Árbitro: Sánchez Martínez (Comité Murcia). Mostró tarjeta amarilla a Aguado y Tete Morente por el Elche y a Budimir, Torró, Osambela y Rubén García por Osasuna.

Incidencias: Encuentro correspondiente a la vigésimo cuarta jornada de la Liga EA Sports disputado en el estadio Martínez Valero ante 21.253 espectadores.