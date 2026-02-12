30 aniversario

Desde la cúpula blanquirroja han evitado líos y malentendidos con un zaguero que podría verse en la tesitura de ser empleado y dueño

El presidente nervionense y el central camero, durante la despedida de éste.Lince

La portada de ESTADIO Deportivo para el viernes 13 de febrero de 2026:

- "LA DECISIÓN FUE MÍA"

Del Nido Carrasco confirma que cerró la puerta al regreso de Sergio Ramos, pues ve "incompatible" estar estudiando las cuentas del Sevilla FC como posible comprador y pertenecer a la plantilla: "Podrían haberse dado situaciones muy raras"

- NAZINHO, DE IDA Y VUELTA

El Real Betis lo tiene todo acordado desde el verano pasado con el lateral zurdo luso y el Círculo de Brujas; con el fin de contrato de Ricardo Rodríguez, se reactivaría el fichaje

- 4-0: CARA COPERA

El Atlético de Madrid olvidó el 0-1 en LaLiga ante el Betis y recuperó ante el Barça su fortaleza en el torneo del K.O. para poner un pie en la final a lomos de Griezmann

- GÜLER TRANQUILIZA

Aunque su ex mentor acusa al vestuario del Real Madrid de hacerle 'mobbing', el atacante turco lo desmiente y considera su actual casa como "una verdadera familia".

