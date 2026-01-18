Una jornada casi redonda por Europa para los verdiblancos

Triunfo de seis puntos, como suele decirse, el logrado por los heliopolitanos ante un Villarreal aún lejos, pero al que ya se le ha ganado el duelo directo

El triunfo por 2-0 del Real Betis este sábado ante el Villarreal CF permite a los pupilos de Manuel Pellegrini hacerse fuerte en la lucha por Europa y firmar una jornada casi redonda para sus intereses. Con todo, la goleada del RC Celta ante el Rayo Vallecano deja a los vigueses empatados a todo (32 puntos y +8 en el balance de goles, fruto de 8V 8E 4D) con los verdiblancos, de momento por delante al haber marcado más tantos. Así, más allá de haber recortado tres unidades y ganado el 'goal-average' particular con los castellonenses, la 20ª entrega tiene pluses interesantes.

Seguirá la Champions League a nueve puntos de distancia de los hispalenses, pues el Atlético de Madrid se impuso por la mínima al Deportivo Alavés, pero la quinta plaza, tras caer el RCD Espanyol contra el Girona FC, queda a dos puntos, con los 'pericos' teniendo que visitar en esta segunda vuelta el Estadio de La Cartuja y con 1-2 en Cornellà-El Prat durante la primera. Por detrás, contando con que no habrá casi con toda seguridad premio extra de UCL para el quinto, la referencia debe ser el octavo, pues lo normal es que el séptimo vaya a Conference League.

Ahí, el Athletic Club, que venció 1-2 en el otrora Estadio Olímpico de Sevilla, se distancia a ocho unidades con su polémico traspié vía VAR en Palma ante el RCD Mallorca, a falta de que el Real Betis comparezca a finales de marzo en San Mamés, justo antes de recibir al RCD Espanyol. Antes, tocará jugar en el Metropolitano (dentro de tres jornadas).

El PAOK, un líder enrachado para evitarse (con muchas bajas) una ronda

El Real Betis buscará el próximo jueves 22 de enero en el Toumba Stadium de Salónica sellar su clasificación para los octavos de final de la Europa League, rematando la faena (seguramente haga falta) en casa ante el Feyenoord el 29-E. El objetivo, ahorrarse la ronda 'play off' del 19 y 26 de febrero, un mes ya bastante cargado con los cuartos de la Copa del Rey (3-4-5), cuatro jornadas de LaLiga (ante Valencia CF, Atlético de Madrid, RCD Mallorca y Rayo Vallecano) y una hipotética ida de 'semis' del torneo del K.O. (10-12).

El gran problema a corto plazo son las bajas, pues en Grecia faltarán seguro los lesionados 'Cucho' Hernández, Isco Alarcón, Héctor Bellerín y Junior Firpo, más el sancionado Cédric Bakambu, mientras que Antony Matheus dos Santos, Nelson Deossa y los dos de la Copa de África, Ez Abde y un Sofyan Amrabat seguramente renqueante, serán dudas. Encima, el PAOK ha firmado su sexta victoria consecutiva en partido oficial y es líder de SuperLeague.