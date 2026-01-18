RC Celta 3-0 Rayo Vallecano: Disparado gracias a la efectividad y el talento

El equipo que entrena Claudio Giráldez se impuso al dirigido por Iñigo Pérez gracias a los goles de Sergio Carreira, de Bryan Zaragoza, de penalti, y de Javi Rueda, aprovechando también la expulsión, por tarjeta roja directa, de Nobel Mendy en el ecuador de la segunda parte

El RC Celta se impuso con claridad al Rayo Vallecano por 3-0 en un partido en el que tuvo más efectividad que su rival y en el cual aprovechó la expulsión de Nobel Mendy. El equipo que entrena Claudio Giráldez marcó por medio de Sergio Carreira y Bryan Zaragoza cuando el Rayo Vallecano llevaba más peligro para encarrilar un encuentro que luego sentenció cuando contaba con superioridad numérica por una dura falta del central del Rayo Vallecano sobre Swedberg.

Con este triunfo, el RC Celta sigue en la pelea para clasificarse para competición europea, con RCD Espanyol y Real Betis principalmente, y el Rayo Vallecano comienza a coquetear con los puestos de descenso a Segunda división.

La efectividad del RC Celta golpea al Rayo Vallecano en la primera parte

La primera parte comenzó algo anodina ya que no se animó hasta el minuto 15 cuando el Rayo Vallecano, quien fue el que tuvo más peligro en los primeros 45 minutos, tuvo un ocasión tras un buen desmarque de ruptura de Carlos Martín que centró para que Jorge de Frutos se plantara solo delante de Radu, pero el portero del RC Celta estuvo rápido para impedir el gol. La respuesta del RC Celta no tardó en llegar ya que Bryan Zaragoza obligó a emplearse a fondo a Augusto Batalla con un disparo que el argentino desvió a córner.

A partir del minuto 30 llegaron los mejores minutos del Rayo Vallecano, tras dominio del RC Celta sin peligro, ya que el equipo de Iñigo Pérez pudo marcar por dos veces. Primero con un balón suelto en el área del RC Celta que no remataron ni Nobel Mendy ni Carlos Martín y luego con un disparo de Carlos Martín que bloqueó Marcos Alonso.

Cuando mejor estaba el Rayo Vallecano, llegó el gol del RC Celta. En el minuto 40, Hugo Álvarez se inventó un pase entre líneas que permitió que Sergio Carreira se plantara sólo delante de Batalla al que batió con un disparo raso. Así se llegó al descanso.

Chispazo de Bryan Zaragoza y tarjeta roja a Nobel Mendy para sentenciar el RC Celta - Rayo Vallecano

Comenzó fuerte la segunda parte el Rayo Vallecano que buscó lograr el empate rápidamente. Tuvo dos ocasiones claras. Primero con un disparo de Pacha Espino, desde dentro del área del RC Celta, que golpeó en el lateral de la portería que defendía Radu el cual, al instante, le detuvo, en dos tiempos, un disparo desde la frontal a Isi Palazón.

Justo cuando más apretaba el Rayo Vallecano volvió a ocurrir lo mismo en la primera parte. El RC Celta recurrió al talento individual para hacer el 2-0. Esta vez el que lo creó fue Bryan Zaragoza que fue derribado por Pacha Espino dentro del área del Rayo Vallecano en el minuto 53. Una infracción que fue señalada por el árbitro Mateo Busquets Ferrer. El propio extremo transformó la pena máxima, engañando a Augusto Batalla en el lanzamiento.

Se calentó el partido en ese momento ya que varios jugadores, de ambos equipos recibieron tarjetas amarillas, culminando ese tramo del partido la tarjeta roja, después de ser revisada a través del VAR, Nobel Mendy que hizo una entrada muy dura a Swedberg en el minuto 66. Ahí se acabó el partido.

El RC Celta dominó la recta final del partido, teniendo la oportunidad de aumentar la ventaja pero el gol de Javi Rueda fue anulado por claro fuera de juego a falta de 15 minutos para el final. Fue el preludio del gol porque 4 minutos después, el carrilero aprovechó un balón en el área, tras disparo de Carriera que desvió Batalla, para remachar y hacer el 3-0.

Nada más pasó en los últimos 10 minutos, en donde el Rayo Vallecano se defendió como pudo mientras que el RC Celta no quiso hacer más sangre ante un rival que ya había bajado los brazos.

Con esta victoria, el RC Celta sigue la estela del Real Betis en la clasificación de LaLiga, estando empatados a 32 puntos, y se queda a sólo 2 puntos de la quinta posición de Primera división que ocupa el RCD Espanyol. El Rayo Vallecano, por su parte, se complica la vida ya que se queda con 22 puntos, muy cerca de los puestos de descenso a Segunda división.

- Ficha Técnica del RC Celta - Rayo Vallecano, partido correspondiente de la jornada 20 de LaLiga:

RC Celta: Radu; Javi Rodríguez (Manu Fernández 71'), Starfelt (Hugo Burcio 82'), Marcos Alonso; Mingueza (Javi Rueda 71'), Hugo Sotelo (Miguel Román 62'), Ilaix Moriba, Sergio Carreira; Hugo Álvarez (Swedberg 62'), Pablo Durán y Bryan Zaragoza.

Rayo Vallecano: Batalla; Pacha Espino (Alemao 61'), Lejeune, Nobel Mendy, Pep Chavarría; Gumbau (Nteka 61'), Pedro Díaz; Carlos Martín (Vertrouwd 68'), Isi (Trejo 78'), Álvaro García, y De Frutos (Fran Pérez 78').

Árbitro: Mateo Busquets Ferrer (Balear). Amonestó a los locales Hugo Álvarez, Hugo Sotelo, Iago Aspas y Mingueza; y al visitante Gumbau, Carlos Martín e Isi. Expulsó, con tarjeta roja directa, a Nobel Mendy (66').

Goles: 1-0 (40') Sergio Carreira; 2-0 (53') Bryan Zaragoza, de penalti; 3-0 (79') Javi Rueda.

Incidencias: Partido entre RC Celta y Rayo Vallecano correspondiente a la jornada 20 de LaLiga disputado en el Estadio de Balaídos ante 20.835 espectadores.