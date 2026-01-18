Celta - Rayo Vallecano, en directo el partido de LaLiga en vivo online

Sigue en ESTADIO Deportivo lo que suceda en este encuentro de la jornada 20 de LaLiga en donde el RC Celta quiere ganar para seguir la estela del Real Betis y acercarse al RCD Espanyol, mientras que el Rayo Vallecano desea el triunfo para alejarse de los puestos de descenso a Segunda división

El RC Celta desea ganar para seguir el ritmo del Real Betis que es sexto clasificado con 3 puntos más y acercarse al RCD Espanyol, que lo tiene ahora a 5 puntos. Por su parte, el Rayo Vallecano tiene que lograr la victoria para alejarse de los puestos de descenso a Segunda división después de ver como los equipos que están en la zona baja comienzan a sumar puntos lo que va a encarecer la permanencia en Primera división.

¡Buenas tardes! Bienvenidos a la retransmisión del partido de la jornada 20 de LaLiga entre el RC Celta y el Rayo Vallecano. Un encuentro clave en la lucha por Europa y también en la pelea por el descenso.

El RC Celta tiene como objetivo darle continuidad a esta buena racha contra el Rayo Vallecano para meterse de lleno por la pelea por la quinta posición de LaLiga.

El RC Celta llega a este partido en uno de los mejores momentos de la temporada después de haber sumado dos victorias en los últimos encuentro de LaLiga. El equipo de Claudio Giráldez venció a Valencia CF y Sevilla FC lo que le ha permitido sumar 29 puntos tras haberse disputado la primera vuelta, estando en la séptima posición de la clasificación de Primera división.

Es por ello que el Rayo Vallecano tiene la obligación de sacar un resultado positivo del Estadio de Balaídos contra el RC Celta. El conjunto madrileño tiene que olvidarse de la eliminación en Copa del Rey contra el Deportivo Alavés de esta semana y centrarse en mejorar en el torneo de la regularidad.

El Rayo Vallecano, por su parte, llega mucho más necesitado que el RC Celta. A pesar de la victoria el pasado fin de semana contra el RCD Mallorca, el equipo que entrena Iñigo Pérez sigue cerca de los puestos de descenso a Segunda división ya que sólo suma 22 puntos y los rivales comienzan a sumar.

RC Celta y Rayo Vallecano disputan, a partir de las 18:30 horas en el Estadio de Balaídos, uno de los partidos más interesantes de la jornada 20 de LaLiga que se juegan este domingo. Un encuentro en el que ambos equipos desean la victoria por motivos totalmente distintos. El RC Celta quiere ganar para seguir la estela del Real Betis y acercarse al RCD Espanyol en la clasificación de Primera división, mientras que el Rayo Vallecano necesita el triunfo para alejarse de los puestos de descenso a Segunda división.

El RC Celta llega a este partido más motivado que nunca después de haber enlazado dos victorias consecutivas en las últimas jornadas ligueras que le han permitido acumular 29 puntos en la clasificación de LaLiga, metiéndole ventaja a rivales directos por la lucha por Europa como el Athletic Club.

El equipo que entrena Claudio Giráldez ha dejado sensaciones magníficas derrotando al Valencia CF por 4-1 y luego al Sevilla FC por 0-1. Está en un gran momento de forma el RC Celta que si vence al Rayo Vallecano aumentará la ventaja en la clasificación a sus más directos perseguidores. Por tanto, buena oportunidad para el club gallego para consolidar la séptima posición de la clasificación de Primera división.

El RC Celta no tiene bajas por lesión o sanción para este partido contra el Rayo Vallecano. Se quedan fuera de la convocatoria Fran Beltrán, que está cerrando su fichaje por el Girona FC, Ferran Jutglà por motivos personales y Mihailo Ristic y Franco Cervi por decisión técnica.

El Rayo Vallecano, por su parte, llega a este partido contra el RC Celta con la necesidad de ganar ya que si lo hace puede alejarse de los puestos de descenso a Segunda división.

El equipo que entrena Íñigo Pérez llega tras una semana agridulce ya que ganó al RCD Mallorca en el anterior partido de LaLiga, pero perdió en la Copa del Rey contra el Deportivo Alavés en los octavos de final del torneo copero.

El Rayo Vallecano, al contrario que su rival, el RC Celta, tiene una gran cantidad de bajas, siendo la mayoría por problemas físicos. Andrei Ratiu, Luiz Felipe, Sergio Camello, Abdul Mumin, Unai López e Iván Balliu son bajas por lesión. A ellos se le añade que Pathé Ciss tampoco podrá jugar este partido liguero porque está jugando con Senegal la Copa África.

El partido entre RC Celta y Rayo Vallecano, correspondiente de la jornada 20 de LaLiga, va a ser pitado por Mateo Busquets Ferrer, del colegio balear.