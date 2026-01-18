Celta de Vigo - Rayo Vallecano: horario, canal y dónde ver hoy en TV y online el partido de la jornada 20 de LaLiga

Vigueses y madrileños se miden con el objetivo de obtener una victoria que le haga subir puestos en la tabla y acercarse a sus aspiraciones europeas

Este domingo 18 de enero, se enfrenta el Celta de Vigo ante el Rayo Vallecano en el estadio de Balaídos, este es un choque claro entre equipos de mitad de la tabla que esperan agotar sus opciones de entrar en Europa.

El Celta de Vigo está en la séptima posición, tiene 29 puntos -los mismos que el Real Betis-, el sueño de los vigueses es clasificarse de nuevo a competiciones europeas. Los últimos cinco partidos ligueros, los ha ganado todos exceptuando un empate frente al Real Oviedo. De local han podido hacerse con 11 puntos en los diez partidos que Balaídos ha vivido esta campaña.

Por otro lado, el Rayo Vallecano está situado en la décima posición y cuenta con 22 puntos. Conforme está avanzando la temporada, el cuadro de Iñigo Pérez está mejorando el juego aunque en cuanto a los resultados, han logrado 5 puntos en los cinco últimos partidos ligueros. Como visitante únicamente tiene un punto menos que los vigueses en Balaídos.

En los enfrentamientos entre ambos equipos hay mucha igualdad, solamente el Rayo Vallecano supera al conjunto vigués por una victoria: 22 triunfos del Rayo Vallecano, 20 empates y 21 victorias para el Celta de Vigo.

RC Celta de Vigo - Rayo Vallecano: fecha y horario del partido de la jornada 20 de LaLiga 25/26

Este duelo entre el Celta de Vigo y el Rayo Vallecano, tendrá lugar este domingo 18 de enero a las 18:30 horas, en el estadio de Balaídos.

RC Celta de Vigo - Rayo Vallecano: ¿Dónde ver en directo por televisión?

Este partido de la vigésima jornada de la máxima categoría del fútbol español será retransmitido en directo por la televisión de pago, en concreto por el canal M+ LaLiga (dial 54 en Movistar+ y en Orange es el dial 110), así como por el canal M+ LaLiga HDR (dial 440 y en Orange el dial 111), ofreciendo la emisión en alta definición para una experiencia más completa. Además, el encuentro también se podrá seguir a través de LaLiga TV Bar.

RC Celta de Vigo - Rayo Vallecano: ¿Cómo seguir en directo online?

Para saber todos los detalles que ofrezcan las horas previas al encuentro de este domingo entre el Celta de Vigo y el Rayo Vallecano, así como para disfrutar del partido con una narración en directo y minuto a minuto, podrán seguirlo online con ESTADIO Deportivo a través de https://www.estadiodeportivo.com/.