Claudio Giráldez y la afición del RC Celta aprietan a Mingueza: "¿Escuchaste los cánticos? Él me dijo que no se había dado cuenta y ya se los canté yo"

En medio de la fiesta del RC Celta por la victoria contra el Rayo Vallecano por 3-2, el catalán que tiene pie y medio fuera del club gallego por el interés de la Juventus que ha hecho que aún no renueve su contrato tuvo que escuchar la petición de su hinchada

Óscar Mingueza ha sido uno de los protagonistas en el Estadio de Balaídos en la noche de este domingo. No sólo por su buena actuación en la victoria del equipo gallego por 3-0 sobre el Rayo Vallecano, sino que también porque, en medio de la fiesta, su afición y Claudio Giráldez, su entrenador, le ha apretado bien para que renueve su contrato el cual expira al final de esta temporada. Por ello y por el interés de la Juventus, es por lo que Mingueza tiene pie y medio fuera de un RC Celta que va a luchar porque el polivalente futbolista se quede.

La afición del RC Celta puso su granito de arena para contribuir en la continuidad de Óscar Mingueza en el equipo gallego más allá de esta temporada. Los seguidores cantaron en varias ocasiones el "Mingueza quédate" para así intentar que el catalán renueve su contrato.

Dichos cánticos no pasaron desapercibidos para Claudio Giráldez, entrenador del RC Celta, que durante la rueda de prensa posterior al encuentro de LaLiga ha desvelado que ha mantenido una conversación con Óscar Mingueza sobre esa petición y su renovación. "Sí, sin duda, sin duda. De hecho, se lo dije al acabar el partido. Lo primero que le dije cuando fuimos al círculo es: '¿Escuchaste los cánticos?'. Él me dijo que no se había dado cuenta y ya se los canté yo. En esa línea estamos, como dije en la previa; es muy pesado y hablamos mucho y siempre me busca, y a veces escucha frases más agradables y otros días menos. Ha estado muy bien, por cierto".

Por el momento, Óscar Mingueza y el RC Celta no tiene acuerdo alguno para extender el contrato que expira al final de esta temporada. El club gallego desea que el futbolista, de 26 años, siga y está dispuesto a hacer un último esfuerzo para convencerlo.

La continuidad de Óscar Mingueza en el RC Celta está muy complicada por la irrupción de la Juventus

El deseo del RC Celta y de Claudio Giráldez, entrenador del equipo gallego, de que se quede Óscar Mingueza se ha complicado enormemente porque la Juventus ha emergido como un club que está negociando con el catalán para incorporarlo durante el próximo verano una vez acabe su contrato con el club celeste.

El polivalente futbolista tiene un principio de acuerdo con el club italiano para unirse, como agente libre, de cara a la siguiente temporada, pero el RC Celta ha realizado un último intento para lograr su renovación, teniendo ahora Óscar Mingueza la última palabra sobre su continuidad o no en el equipo gallego.