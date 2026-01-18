Claudio Giráldez, entrenador del RC Celta, explica el plan con Hugo Burcio: "Es un perfil muy distinto a lo que suele ser habitual en los mediocentros de la cantera"

El entrenador del RC Celta se ha mostrado muy contento por la victoria de su equipo contra el Rayo Vallecano, al que ha derrotado por 3-0, y ha desvelado lo que más le gusta del canterano al cual ha hecho debutar en los últimos minutos de este encuentro de la jornada 20 de LaLiga

Claudio Giráldez, entrenador del RC Celta, se ha mostrado feliz por la victoria de su equipo contra el Rayo Vallecano por 3-0. El técnico del equipo gallego ha argumentado que su conjunto es justo ganador del encuentro y ha analizado el buen momento de forma que atraviesa el RC Celta en este tramo de la temporada. También ha destacado el debut del joven Hugo Burcio.

"Es un jugador con un gran futuro, que tiene unas condiciones muy buenas en lo físico, un perfil muy distinto a lo que suele ser habitual en los mediocentros de la cantera, y ha tenido 10 minutos para debutar. Creo que está trabajando muy bien, creo que lo merece. Sabemos que tenemos ahí, como hablábamos en la previa, un espacio ahora mismo en esa posición, y hemos aprovechado esos minutos con menos presión para que salga, para que vea un poco el ritmo desde dentro", ha dicho Claudio Giráldez sobre Hugo Burcio en Movistar+ LaLiga.

Claudio Giráldez, contento por el momento del RC Celta y por la victoria contra el Rayo Vallecano

Claudio Giráldez ha reflexionado sobre el buen momento por el que atraviesa su RC Celta en este tramo de la temporada. "Sí, tres seguidas en casa, tres victorias seguidas en LaLiga. Un gol encajado en los últimos 6 partidos en LaLiga. Creo que es un momento muy bueno del equipo en cuanto a solidez, en cuanto a unión. Creo que sabe a que quiere jugar, está siendo un nivel alto del colectivo individual. Y creo que hoy con momentos de muy buen fútbol, con un planteamiento difícil de entender para los jugadores, pero que han interpretado muy bien durante la semana y en el campo. Y contra un rival muy complicado, que como hablamos en la previa, todavía no habíamos ganado. Creo que hemos ganado con solvencia. Felices y a pensar ahora en el jueves, que tenemos un partido muy importante en Europa".

Por otro lado, Claudio Giráldez ha analizado el partido contra el Rayo Vallecano, dándole mérito a su rival, pero argumentado que, bajo su punta de vista, el RC Celta es justo ganador. "Sí, tienen dos o tres acciones en el área, que hay rebotes que llegan muy rápido ahí y se plantan en ocasión. Creo que el equipo a nivel defensivo ha estado bien, salvo en situaciones concretas, pero creo que el equipo ha estado muy ordenado y bien. Y hemos tenido la suerte que tienes que tener en momentos claves de los partidos para poder ganarlo. Lo hemos acertado en una primera parte con menos ocasiones de gol, pero creo que con un desgaste de ellos en la presión, que sabíamos que en la segunda parte lo iban a notar, después de haber jugado entre semana, después de tanta carga de partidos que tiene y con las bajas que tenía y con posiciones tan concretas, creo que en la segunda parte hemos estado muy bien, salvo los primeros 5 o 10 minutos que ha sido mejores ellos. Hemos estado muy bien, hemos sido certeros, hemos sido capaces de contraatacar, hemos sido capaces de salir de malas presiones muy bien. Bryan Zaragoza ha hecho mucho daño ante la baja de su lateral derecho ahí. Creo que hemos hecho un partido inteligente, completo, y somos justos vencedores para él".