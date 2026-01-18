Iñigo Pérez, entrenador del Rayo Vallecano, señala el problema de su equipo: "Venimos teniendo este déficit"

El técnico del equipo de Vallecas se ha mostrado apenado por la derrota que han sufrido contra el RC Celta por 3-0, señalando que sus jugadores están teniendo serias dificultades para anotar las ocasiones de gol que tienen. Iñigo Pérez no ha querido opinar del penalti sobre Bryan Zaragoza y la tarjeta roja a Nobel Mendy

Iñigo Pérez, entrenador del Rayo Vallecano, ha comparecido en Movistar+ LaLiga en donde se ha mostrado algo triste por la derrota de su equipo contra el RC Celta por 3-0. El técnico del club de Vallecas ha manifestado también que sus futbolistas están teniendo un problema de efectividad de cara a materializar las ocasiones de gol que están teniendo en los últimos encuentros y, por otro lado, no ha querido entrar en la polémica arbitral ya que no ha querido valorar el penalti señalado por falta de Pacha Espino a Bryan Zaragoza y la tarjeta roja directa que ha recibido Nobel Mendy por la fuerte entrada a Swedberg.

Iñigo Pérez ha comenzado analizando la derrota de su Rayo Vallecano sobre el RC Celta por 3-0. "Sí, así ha sido. Creo que estábamos bien en el partido, a pesar de ponernos con el marcador en contra, pero creo que era algo esperado, pueden marcarte, pero creo que habíamos estado cerca de empatar, creo que lo estábamos mereciendo y luego sí, como dices, con golpes duros de recibir y de reponerte".

A continuación, Iñigo Pérez ha admitido que el Rayo Vallecano tiene un problema para culminar las ocasiones de gol que está teniendo en los últimos partidos lo cual no le está permitiendo tener mejores resultados. "Bueno, y tenemos otro partido en el que, como dices, no tenemos acierto, venimos teniendo este déficit, y siempre digo lo mismo, que es insistir, generar volumen, como hoy en un campo difícil, que siempre es complicado, lo hemos hecho, no hemos acertado y hay que seguir".

Iñigo Pérez no valora las decisiones del árbitro en el partido RC Celta - Rayo Vallecano

Por último, Iñigo Pérez ha sido preguntado por la decisiones arbitrales de Mateo Busquets Ferrer que ha sido el colegiado que ha pitado el partido RC Celta - Rayo Vallecano. El entrenador del equipo madrileño no ha querido opinar sobre el penalti sobre Bryan Zaragoza y la expulsión de Nobel Mendy. "Sí, como sabes, no hablo de las decisiones arbitrales. Si han decidido que es penalti, si han decidido que es roja, es lo que es, no voy a entrar en este debate. Y bueno, uno desde fuera intenta ayudar o estimular al equipo para ver si, en este caso, podríamos acercarnos al marcador, pero como has dicho tú al principio, son golpes muy difíciles de sobrellevar y bueno, nos llevamos otra derrota contundente, difícil de aceptar, nos costará unas horas, pero ya hay que pensar en jugar contra Osasuna en Vallecas".