El Celta mueve ficha: Marco Garcés echa el resto con la última oferta de renovación a Mingueza

Aunque todo apunta a que el lateral derecho acabará en la Juventus el próximo verano, el club vigués ha realizado un último intento por ampliarle su contrato con una propuesta que lo pondría como uno de los mejor pagados del plantel celeste

Todo hace indicar que Óscar Mingueza acabará marchándose gratis el próximo 30 de junio del Celta tras acabar su contrato y que acabará firmando por la Juventus, eso, si no hay un giro imprevisto de los acontecimientos ya que en el mundo del fútbol cosas más raras se han visto y hasta que el futbolista no firma, no hay nada definitivo.

Por eso mismo, la Juventus está insistiendo tanto en este mes de enero en el futbolista del Celta y en su objetivo de adelantar su fichaje a este mes de enero aunque ello le suponga tener que pagar una pequeña cantidad al Celta, que sigue en sus trece de no dejarlo salir a mitad de temporada salvo que paguen su cláusula de rescisión de 20 millones de euros.

Así, mientras que desde Italia aseguran que el futbolista ya tendría todo acordado con el club turinés para ser futbolista 'bianconero' las próximas cuatro temporadas a partir del próximo verano, y que el director deportivo Marco Ottolini se encontraba en Vigo para volverse con ese preacuerdo firmado con el jugador aunque antes volver a poner una oferta sobre la mesa del Celta, lo cierto es que el club vigués todavía no habría dicho su última palabra.

Mingueza ya dijo que le gustaría seguir, y el Celta que lo intentaría

A lo largo de estos últimos meses, tanto el futbolista como el club se han pronunciado sobre una posible ampliación de contrato. Mingueza reconocía al mismo tiempo que si bien no había habido novedades al respecto, sí que su intención pasaba por escuchar al Celta ya que se encontraba muy feliz en Vigo. Marco Garcés recogía el guante admitiendo también que la renovación de Mingueza iba a ser uno de los asuntos a tratar en estos meses pero la irrupción de la Juventus y otros clubes europeos ha alterado la hoja de ruta celeste.

Así, según apunta Nós Diario, el Celta ha realizado un último intento por retener a Mingueza más allá del próximo 30 de junio, enviando al jugador y a sus representantes la oferta más alta y ambiciosa que le pueden poner sobre la mesa. Esta lo situaría en el escalón salarial más alto de la plantilla, al mismo nivel que ahora mismo están Marcos Alonso y Borja Iglesias, y muy cerca de otros como Ilaix Moriba o Iago Aspas.

El vestuario del Celta también juega su papel

Con la oferta más importante que ha podido hacer el Celta a Mingueza, el futbolista ahora debe decidir si la acepta o sale en busca de una nueva aventura, aunque como bien desvela el medio gallego el vestuario de Giráldez también ha hecho ya su parte. Jugadores de peso como Iago Aspas o Borja Iglesias le han hecho ver al catalán que lo mejor para su carrera pasa por continuar más tiempo en Vigo, donde ha encontrado su mejor nivel, que lo ha llevado a la selección española y que a su edad todavía está tiempo de dar el salto a otro club con un mejor contrato.

Sin embargo, la oferta de la Juventus sigue siendo inalcanzable para las posibilidades económicas del Celta. Si ayer llegaba desde Italia que el futbolista podría percibir algo más de un millón de euros neto por cada temporada que juegue en Turín, las últimas informaciones hablan ahora de 2,5 millones de euros netos por temporada más una prima de fichaje por llegar gratis en verano que podría alcanzar los cinco millones.