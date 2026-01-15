El director deportivo de la Juventus viaja a Vigo por Mingueza: los detalles de su contrato

Desde Italia desvelan que Marco Ottolini se encuentra en la ciudad gallega para dejar firmado el preacuerdo con el jugador y de paso hacer un último intento con el Celta para adelantar su fichaje subiendo la oferta hasta los cinco millones

El Celta de Vigo se encuentra en una complicada situación en este mercado de enero. Son varios los jugadores que acaban contrato el próximo 30 de junio y que por tanto pueden negociar desde este mismo mes de forma libre con cualquier club que llame a su puerta y le quiera contratar a partir del 1 de julio. Y ese precisamente es el caso de Óscar Mingueza.

El lateral derecho del Celta es una de las pieza más codiciada de las que quedan libres el próximo verano y los movimientos a su alrededor así de lo demuestran. Son varios los clubes que ya han intentado acercarse al de Santa Perpètua de Mogoda para sacarle un preacuerdo en estos días de enero pero el que lo ha conseguido ha sido uno de los grandes de Europa, la Juventus de Turín.

Ayer, desde Italia aseguraban que el club turinés y el ex del Barça ya tendrían todo acordado para que el internacional español pasase a formar parte de la 'Vecchia Signora' a partir de la próxima temporada a coste cero aunque la gran racha de la Juventus de Luciano Spalletti, que ya es cuarto clasificado, a un punto del segundo aunque a siete del líder, el Inter de Milán, ha animado a sus dirigentes a hacer un esfuerzo en este mercado de enero para reforzar la plantilla y dar otro salto de calidad.

Al mismo tiempo, desde el país transalpino desvelaban que en las próximas horas la Juventus iba a mandar una oferta al Celta con el objetivo de adelantar el fichaje de Mingueza, con una cifra de entre tres y cuatro millones de euros ya que está a punto de acabar contrato. Sin embargo, la postura en Vigo sigue siendo la misma, no venderán al lateral a mitad de temporada salvo que paguen su claúsula (20 millones de euros), algo impensable pues como decimos, queda libre en cinco meses y medio.

Marco Ottolini, en Vigo para firmar a Mingueza y negociar con el Celta

Ante esta postura de fuerza, el nuevo director deportivo de la Juventus, Marco Ottolini, se ha desplazado hasta Vigo con dicha oferta, donde se encuentra ahora mismo, para cerrar cara a cara y dejar firmado el acuerdo con Mingueza para julio, aunque también para intentar un entendimiento con el Celta, aunque no parece probable que se vaya a dar. Ottolini quiere aprovechar su viaje al máximo, y además de dejar firmado el preacuerdo con el jugador ante el insistente interés del Aston Villa, intentará un acuerdo con el club vigués, asegurando La Gazzetta dello Sport que podría subir su oferta hasta los cinco millones de euros para intentar convencer al club vigués.

Pero como ya saben, la venta de Óscar Mingueza tiene letra pequeña ya que el Barcelona se reservó el 50% de los derechos de una futura venta a cambio de que su canterano acabara gratis en Balaídos, por lo que si ahora el Celta decidiera aceptar una oferta por su jugador, la mitad de esa cantidad (2,5 millones si fuera de cinco millones por ejemplo) iría a parar a las arcas del Barcelona, que evidentemente está muy atento a cualquier movimiento por su exfutbolista.

Mingueza firmará un contrato de cuatro años y casi doblaría su sueldo

Pese a todo, no son muy optimistas en Turín, aunque todo puede pasar de aquí al 31 de enero. También han trascendido las cifras del acuerdo de la 'Juve' con el jugador catalán, que casi doblaría el sueldo que percibe en el Celta. El club vigués no puede garantizarle más de 600.000 euros netos por temporada, tal y como apunta Tuttosport, que lleva a Mingueza a su portada en la edición de hoy. Sin embargo, los 'bianconeri' le ponen por delante algo más de un millón de euros neto por cada una de las cuatro temporadas que firmaría, hasta el 30 de junio de 2030.