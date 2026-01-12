Otro grande de Europa tras Mingueza: no descarta llevárselo del Celta de Vigo en enero

Relacionado con un gran número de equipos que suspiran por hacerse gratis con sus servicios de cara a la próxima campaña, el catalán es pretendido también por una Juventus que está dispuesta a alcanzar un acuerdo en este mercado para adelantarse a la feroz competencia

Hasta siete jugadores del Celta de Vigo acaban contrato a final de temporada. Cada caso tiene sus particularidades, pero sin duda uno de los que más preocupan en Balaídos tiene como protagonista a Óscar Mingueza. La intención no es otra que seguir contando con el polivalente defensor catalán, el futbolista con mayor valor de mercado de la plantilla según la web especializada Transfermarkt, que lo tasa en 18 millones de euros. Pero al mismo tiempo, en A Sede son conscientes de la dificultad de una renovación que se ve torpedeada por el interés de clubes muy importantes de Europa.

Mingueza asegura que se quiere quedar, pero también escucha ofertas

Al menos públicamente, el de Santa Perpètua de Mogoda ha asegurado que le encantaría seguir vistiendo de celeste. "Yo estoy muy contento aquí y todo el mundo sabe que me encantaría seguir aquí. Vamos a disfrutar lo que queda de año y luego ya se verá lo que pasa. Pero mi idea es quedarme aquí", afirmó semanas atrás, si bien también se ha venido apuntando que en realidad está más por la labor de escuchar algunas de las propuestas extranjeras que tiene sobre la mesa.

Desde que aterrizó en Vigo en 2022, el ex del Barcelona ha ofrecido un gran rendimiento e incluso ha tenido la oportunidad de jugar con la selección española, aunque no es citado por Luis de la Fuente desde el pasado mes de junio. De hecho, lo cierto es que sus números en el presente curso (un gol y tres asistencias en 21 partidos) están por debajo de los firmados la pasada campaña. Pero eso no es obstáculo para que siga acumulando pretendientes de postín.

La exigencia de Mingueza y las dificultades del Celta

Para seguir, Miguenza quiere estar en el primer escalón de la plantilla en cuanto a sueldos y el Celta, pese a que necesita aligerar masa salarial, está dispuesto a hacer un esfuerzo económico. Además, juega con la baza de esa estabilidad deportiva y familiar que quizás no encuentre en otro destino. Pero todos saben que será casi imposible llegar a las cantidades que le ofrecen otros clubes. Y lo peor quizás es que el 'caramelo' no es solo económico. En este sentido, también ha trascendido por ejemplo un interés desde Arabia Saudí. Pero el nivel de los equipos que lo quieren en Europa de cara a la próxima campaña, ya como agente libre, resulta cuanto menos tentador.

La lista de pretendientes de Mingueza

Cabe recordar que a lo largo de los últimos meses ha sido relacionado con conjuntos de Inglaterra (Aston Villa, West Ham, Newcastle y Liverpool recientemente), Italia (Atalanta, Milan y Como) o Francia (Olympique de Marsella), aunque también hay algún equipo de la Bundesliga atento a su situación. Pero según el periodista Fabrizo Romano, especializado en el mercado, actualmente son cinco los clubes que andan tras sus pasos y uno de ellos es la Juventus, que pelea por una plaza de Champions en la Serie A.

El Celta no quiere negociar en enero

Es más, se indica que la entidad de Turín estaría dispuesta incluso a tratar de llegar a un acuerdo en este mes de enero para adelantarse a la competencia. Sin embargo, el Celta es reacio a traspasar ahora al Mingueza, pues de lo recaudad solo se quedaría la mitad, al guardarse el Barça en su día el 50% de su pase. Por ello, llegado el caso remitirá a su cláusula de rescisión de 20 millones de euros, aun a riesgo de verlo marcharse gratis en julio.