Giráldez se quita presión: "El Madrid es favorito en todos los partidos que juegue salvo contra equipos de Champions"
El preparador del Celta ha analizado el partido ante el Real Madrid, un rival muy peligroso que visita Balaídos en el mejor momento del conjunto celeste
Claudio Giráldez, técnico del Celta de Vigo, ha pasado por rueda de prensa para analizar cómo llega el equipo al choque de este viernes frente al Real Madrid en Balaídos. "El equipo está bien, con buenas sensaciones de todo el mundo y con muchas ganas de afrontar este partido y este tramo de la temporada", ha reconocido el de Porriño, que espera "hacer un buen partido".
"En cuanto al favoritismo, por mucho que ellos jueguen y estén en un buen momento, es consciente de que el Real Madrid siempre es favorito. Evidentemente, el Madrid es favorito en todos los partidos que juegue salvo contra equipos de Champions. Están un peldaño por encima. Necesitaremos estar al máximo nivel para poder competir", ha recalcado antes de tratar otras cuestiones
La baja de Mbappé influye
"Evidentemente un jugador como Mbappé no tiene sustituto en el mundo, porque es un jugador único, con unas características muy especiales, pero juega Gonzalo, o podrá jugar Gonzalo por ahí, o Vinicius arriba, o jugadores con otros recursos, con otras maneras de hacerte daño, probablemente cuando está Mbappé te cargas menos de centro remate, con Gonzalo lo harán más, y tenemos que defender en ese aspecto de una manera distinta, y probablemente Gonzalo sea más defensor en primera línea que Mbappé, y tenemos que ser capaces de superar esa presión con jugadores distintos".
El 0-2 de la primera vuelta
"Son entrenadores distintos, momentos distintos de la temporada hay cosas que hicimos bien allí, hay cosas que no hicimos tan bien lo que sí me gustó es la personalidad del equipo lo que sí me gustó es ser capaces de sufrir en momentos y hacerlo bien, ser capaces de ir en avanzada y hacerlo bien ser capaces de manejar la posición en ciertos minutos del partido con personalidad y saliendo de su presión y ser capaces de correr en ese aspecto creo que son las claves para poder competir contra el Madrid más allá de todo eso. Creo que tenemos algún despiste defensivo creo que tiramos algún ataque, sobre todo en inicio de segunda parte y en momentos de la primera hay cosas que creo que podemos mejorar y en cuanto a disposición, no voy a desvelar nada y habrá cosas que podrán ser parecidas o no".
La camiseta de Madonna
"Ojalá pueda venir. Era muy niño yo cuando fue el concierto, es una pena no haberlo vivido me hubiese gustado estar. Creo que es una idea original que vincula nuestras raíces, que conecta gente aficionada al Celta de aquella época con esta y reconoce también una figura de un icono social y musical como es Madonna contento de que el club se haya atrevido a esta propuesta y que no nos desfocalice de lo importante para lo que estamos aquí, que es para competir el partido mañana".