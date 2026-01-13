La consulta del Athletic descarta a Jorge Salinas, por el que sí ha preguntado el Celta de Vigo

El joven lateral zurdo del Racing de Santander, de solo 18 años, está siendo una de las sensaciones en Segunda división, pero el director deportivo del conjunto cántabro, Chema Aragón, ha asegurado que no encaja en la filosofía del club bilbaíno porque así se lo han transmitido desde Ibaigane, lo que da a entender que ha habido algún tipo de conversación

El Athletic no tiene planeado reforzar su primera plantilla en este mes de enero. Pero el trabajo no cesa en la dirección deportiva que comanda Mikel González, siempre atento a aquellos jugadores interesantes que pueden encajar en la especial filosofía rojiblanca. Un filtro que reduce sobremanera el mercado del club bilbaíno, surgiendo en muchas ocasiones debates en torno a aquellos casos que se encuentran en el alambre y presentan dudas, como puede ser Mikel Gogorza, internacional danés sub 19 que brilla en Midtjylland y es de origen vasco, pero no cumple con los requisitos dictados desde Ibaigane: haber nacido o formarse futbolísticamente en Euskal Herria.

Así, sorprendía este pasado lunes que saliera a la luz el interés del conjunto vaco en Jorge Salinas, joven lateral izquierdo de solo 18 años que está siendo una de las revelaciones de la temporada en Segunda división. Según el periodista Ángel García ('Cazurreando'), era de suponer que el internacional sub 19, nacido en la capital cántabra y formado desde muy joven en el propio conjunto montañés, tuviese algún tipo de raíces vascas. Pero el director deportivo de la entidad de El Sardinero ha zanjado el debate.

"Tranquilos" con el futuro de Jorge Salinas

"La pregunta es si realmente puede jugar en el Athletic... y yo tengo la respuesta por parte del propio Athletic Club. Lo que digo es que estéis tranquilos. Está donde tiene que estar. Es su primer año en el primer equipo y está haciéndolo muy bien. Tenemos que tener tranquilidad", ha asegurado Chema Aragón durante la presentación de Manex Lozano, que se une convierte tras Peio Canales en el segundo miembro de la plantilla racinguista cedido por el conjunto bilbaíno.

Las relaciones entre ambos clubes qué duda cabe que es fluida, lo que habría facilitado una consulta previa desde San Mamés antes de descartar a Salinas. O eso al menos es lo que se deduce de las palabras del propio director deportivo verdiblanco, que no se ha encargado de negar contactos sin más y sí ha dado a entender que el nombre del defensor ha estado en las conversaciones entre los responsables de ambos equipos.

El Celta de Vigo, al igual que el Real Betis, permanece atento

El buen hacer de Jorge Salinas, en cualquier caso, le ha colocado en el punto de mira de muchos otros conjuntos de Primera división. Como ya desveló ESTADIO Deportivo, el Real Betis es uno de ellos. Pero, además, el periodista Diego Otero asegura que el Celta de Vigo también lo vigila de cerca, aunque de momento solo ha preguntado por su situación, aprovechando también las negociaciones llevadas a cabo para la cesión de Damián Rodríguez.

Los números de Jorge Salinas en el Racing de Santander

Tras debutar ya la pasada campaña con el primer equipo del Racing de Santander, siendo aún menor de edad, el lateral zurdo, que también puede actuar de central, se ha convertido este curso en un fijo para José Alberto López. Ha participado como titular en 15 de las 21 jornadas disputadas en Segunda división, donde suma 1.265 minutos, siendo una lesión en la mandíbula lo único que le ha impedido ser de la partida en el resto de encuentros. Poderoso en el juego aéreo, una de mayores virtudes reside además en su proyección ofensiva, como demuestran las cinco asistencias que ya ha firmado.

El Racing de Santander asume que acabará saliendo: "Jugará en la Champions"

Dada su proyección, el Racing de Santander ya renovó su contrato hasta 2029 el pasado mes de marzo, recibiendo en verano una propuesta de Arabia Saudí que el propio zaguero se encargó de rechazar. Pero en El Sardinero dan por hecho que tarde o temprano llamará la atención de un grande, que no será el Athletic. "Jorge es uno de esos elegidos. Tiene un contrato que firmó hace menos de un año y, como ha pasado con Jeremy Arévalo, nos ha sorprendido a todos el gran nivel que está dando. Se lo he dicho a él que no tengo ninguna duda de que va a jugar en la Champions League. Y si pienso que va a jugar la Champions, o el Racing se aproxima a la Champions, o habrá un momento que, por desgracia, nuestros caminos se tendrán que separar. Si eso llega ni el Racing ni Jorge lo habrá hecho mal", explicó recientemente Chema Aragón.