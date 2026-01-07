Damián Rodríguez justifica su salida del Celta rumbo al Racing: "Es difícil, pero era lo mejor"

El centrocampista gallego, presentado como nuevo jugador del club cántabro hasta final de temporada, no se lo pensó dos veces cuando se presentó la oportunidad ante la falta de minutos en el conjunto celeste

Una de las prioridades del Celta de Vigo en este mercado de enero es aligerar su plantilla, pues Claudio Giráldez acabó el curso hasta con 28 jugadores a sus órdenes. Una larga nómina que ya ha comenzado a menguar tras la cesión de Damián Rodríguez al Racing de Santander. En realidad, se trata del segundo movimiento invernal del club gallego, que ya traspasó a Luca de la Torre al Charlotte FC y está a punto de hacer lo mismo con Tadeo Allende al Inter Miami. Ambos regresaban de sus cesiones y no tenían sitio en una plantilla superpoblada de la que aún pueden salir jugadores como Franco Cervi, Joseph Aidoo o el meta Marc Vidal.

Los números de Damián Rodríguez en el Celta de Vigo

De momento, el primero en hacer las maletas ha sido el citado Damián Rodríguez, que apenas estaba gozando de oportunidades tras haber dado el salto al primer equipo en la 23/24 de la mano del propio Giráldez. En total, apenas ha sumado 377 minutos entre todas las competiciones, participando únicamente en seis encuentros. Un pobre bagaje que le ha animado a aceptar la propuesta de uno de los más firmes candidatos al ascenso en Segunda división.

"Salir de casa siempre es difícil, llevaba toda la vida allí, pero no estaba jugando y lo mejor era encontrar una opción para salir. Vengo con muchas ganas y con la ilusión de vivir mi primera experiencia fuera", ha señalado en su presentación como nuevo jugador racinguista el mediocentro de 22 años, 15 de los cuales los ha pasado en la disciplina celeste.

Un modelo de juego que se adapta a su estilo

En A Sede tenían claro que lo mejor era buscar una cesión hasta final de temporada, pues se confía en él de cara al futuro, y Damián no tuvo dudas cuando el Racing de Santander llamó a su puerta, entre otras cosas por su modelo de juego. "Es un equipo que propone algo que me viene muy bien. Cuando apareció la opción, no lo dudé. Me gusta proponer, tener el balón, y creo que puedo aportar muchas cosas, del mismo modo que el Racing me va a ayudar a crecer", señaló sobre su nuevo equipo y su objetivo de seguir puliendo aspectos de su juego.

Un interés que viene de lejos

El centrocampista de Ponteareas ya está a disposición de José Alberto López y por su mente solo pasa debutar cuanto antes, tras haber realizado ya su primer entrenamiento. "Tenía muchas ganas de llegar y hoy me he sentido muy a gusto. Poco a poco me iré adaptando más. Ya estoy pensando en el partido contra el Zaragoza, luego la Copa, Las Palmas… tengo ganas de que llegue todo", confesó, al tiempo que el director deportivo del club cántabro, Chema Aragón, desvelaba que el interés por el gallego no es nuevo, sino que ya venían siguiéndolo desde el pasado verano.

Elogios a Claudio Giráldez

Poe otro lado, Damián Rodríguez se refirió a la figura de Claudio Giráldez, pero lejos de cuestionar su falta de confianza en el presente ejercicio, elogió a un entrenador que ya lo tuvo a sus órdenes en el Celta Fortuna y ha demostrado con hechos su apuesta por la cantera. "Cualquier jugador que pase por Claudio mejora mucho a nivel táctico. Llevamos mucho tiempo con él y eso facilita la adaptación a Primera. Te conoce de toda la vida y ahí está gran parte del éxito de que los canteranos den el salto", sentenció.